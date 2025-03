OM – Lens : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

Après la cuisante défaite face à l’AJA, l’OM s’est imposé face à Nantes et doit confirmer face à Lens ce samedi soir. À quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match face à Lens comptant pour la 25e journée de Ligue 1, fait donc suite à la victoire face à Nantes de la semaine dernière. L’OM de De Zerbi se doit de l’emporter face au RCL afin de conforter cette deuxième place et mettre la pression sur ses poursuivants d’autant qu’il y a au programme un Nice vs Lyon ce dimanche.

OM – Lens : l’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens sera donné ce samedi 8 mars à 21h05. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

OM – Lens en streaming

Vous devait être abonné à DAZN pour voir ce match en streaming

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant match ce vendredi, le coach lombard a évoqué l’ambition de son équipe : « L’équipe a connu une période plus difficile avec trois ou quatre défaites consécutives. Lens est une équipe très organisée et physique, et je veux aborder ce match avec beaucoup de détermination. Il faut vraiment que demain, on réalise une grosse performance, qu’on l’emporte et qu’on passe un cap mentalement. Ce défi concerne tout Marseille, pas seulement l’équipe. Pour devenir un grand club, il faut d’abord adopter une mentalité de grand club. Sinon, on va alterner entre de bons et de mauvais matchs, entre des performances solides et d’autres où on n’est pas à la hauteur. Parfois, on arrive sur le terrain avec l’orgueil qui nous sauve, mais ce n’est pas suffisant. Ce qui nous manque encore, c’est la régularité. C’est là notre véritable défi. »