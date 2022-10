OM – Lens : Un sacré casse-tête pour Tudor (qui va devoir bricoler) !

L’OM s’est incliné 1-0 au Parc des Princes ce dimanche en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Au delà de cette défaite, Igor Tudor va devoir se passer d’au moins un défenseur central face à Lens ce samedi pour un match capital.

Le 3 octobre dernier, le coach croate avait annoncé la blessure de Sead Kolasinac. Le défenseur marseillais s’est blessé la veille de la rencontre contre Angers, Tudor avait annoncé que le défenseur en avait même pour plusieurs semaines d’absence : « Il devrait encore être en dehors des terrains pour deux ou trois semaines. » Son retour ne devrait donc pas être pour ce samedi alors que l’OM reçoit Lens. Mais Tudor va aussi devoir se passer de Samuel Gigot qui a écopé d’un carton rouge pour un tacle sur Neymar. Il sera donc suspendu samedi, un troisième défenseur central pourrait aussi être indisponible. En effet, réputé fragile, Eric Bailly est sortie juste avant la mi-temps. Le défenseur prêté par Manchester United a donné des nouvelles plutôt rassurantes via son compte instagram : « Cruelle défaite. Je vais mieux après le coup reçu. On se relèvera plus forts ! » Son coach Tudor était plus prudent en conférence de presse hier soir : « il faudra voir ces prochains jours comment il se sent. » Si les trois joueurs sont absents, le technicien croate ne pourra compter que sur Balerdi et Mbemba, le jeune Isaac Touré pourrait avoir sa chance… Quoi qu’il en soit, Tudor va devoir inventer une nouvelle défense centrale.

