OM : l’entourage de Frank McCourt dément pour Pauline Gamerre !

Selon plusieurs médias, la piste menant à Pauline Gamerre pour la présidence de l’Olympique de Marseille n’a aucune confirmation officielle et a été démentie par l’entourage du propriétaire du club. Alors que le nom de la directrice générale du Red Star circulait samedi matin, ce scénario a été contredit par des sources proches de la direction marseillaise.

Un nom évoqué puis rapidement démenti par le clan McCourt

Ce samedi, plusieurs titres sportifs français ont mentionné l’hypothèse d’une arrivée de Pauline Gamerre, actuelle directrice générale du Red Star FC, à la tête de l’OM pour succéder à Pablo Longoria dans les fonctions exécutives du club. Selon ces premiers éléments, elle aurait été pressentie pour rencontrer les décideurs marseillais dans les heures suivantes.

Toutefois, l’entourage de Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, a formellement démenti l’existence de discussions ou de contacts avec Pauline Gamerre pour ce poste, précisant qu’aucune proposition concrète n’a été engagée à ce stade. Ces précisions ont été rapportées par plusieurs sources de presse, notamment La Provence.

Ce démenti intervient dans un contexte déjà marqué par des remous internes au club : l’éviction de Roberto De Zerbi de ses fonctions d’entraîneur, puis le repositionnement de Pablo Longoria hors des responsabilités sportives, soulignant ainsi une phase de turbulence institutionnelle à l’OM.

Un flou persistant sur la présidence de l’OM

À ce jour, aucun nom n’a été confirmé pour remplacer Pablo Longoria à la tête de la gouvernance de l’OM, et aucune annonce officielle n’a été faite par le club. Les sources internes au board marseillais restent muettes quant à une stratégie ou à une feuille de route claire pour stabiliser la direction du club après ces derniers développements.

Le contexte est d’autant plus sensible que l’OM traverse une période délicate sur le plan sportif et managérial en Ligue 1, avec des résultats mitigés et des décisions administratives lourdes qui interpellent supporters et observateurs du football français.

En l’état actuel des informations vérifiables, il n’existe aucune confirmation que Pauline Gamerre ait été contactée pour prendre les rênes de l’Olympique de Marseille, et le démenti du clan McCourt met un terme, pour l’instant, à cette piste médiatique.