OM : Leonardo Balerdi se rapproche d’un record historique !

Averti face à Monaco en fin de match, Leonardo Balerdi a franchi un cap symbolique avec l’Olympique de Marseille. Le défenseur central argentin devient le deuxième joueur le plus sanctionné de l’histoire du club en compétition officielle. Un chiffre qui illustre autant son engagement que ses limites disciplinaires.

Balerdi dépasse Cana et vise désormais Casoni

Lors de la défaite de l’OM sur la pelouse de AS Monaco, Leonardo Balerdi a reçu à la 87e minute un nouveau carton jaune pour un tacle dangereux sur Krépin Diatta. Il s’agit de son 56e avertissement sous les couleurs marseillaises en compétition officielle.

Selon les données du compte @Statsdufoot sur X, ce total permet à Leonardo Balerdi de dépasser Lorik Cana (55 cartons jaunes) et de s’installer seul à la deuxième place de ce classement peu valorisant. Devant lui, un seul joueur résiste encore : Bernard Casoni, qui détient le record avec 57 avertissements.

Joueurs ayant écopé le plus de cartons dans l’histoire de l’@OM_Officiel en compétition officielle : 57- Bernard Casoni

56- LEONARDO BALERDI

55- Lorik Cana #ASMOM — Stats Foot (@Statsdufoot) April 5, 2026



À ce rythme, le défenseur de l’OM pourrait égaler, voire dépasser ce record dès les prochaines rencontres de Ligue 1, notamment dès la réception du FC Metz au Vélodrome.

Une récurrence disciplinaire qui interroge

Entré en jeu à la 77e minute face à Monaco, Leonardo Balerdi a rapidement été impliqué dans plusieurs situations litigieuses. Quelques secondes avant son avertissement, il s’est déjà signalé par un geste dangereux, assénant un coup dans le dos de Folarin Balogun, non sanctionné par l’arbitre Clément Turpin.

Ce nouvel épisode illustre une tendance récurrente dans le jeu de Leonardo Balerdi : un engagement parfois mal maîtrisé, qui coûte régulièrement des sanctions à l’OM. Si son importance dans le système défensif reste réelle, sa discipline continue de peser dans les moments clés.

À l’approche de la fin de saison, la gestion de ces avertissements pourrait devenir un enjeu important pour l’OM, engagé dans la course aux places européennes en Ligue 1.