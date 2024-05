OM : Les 5 points à retenir des interviews de Longoria !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

De passage à Marseille pour valider le projet à venir, l’actionnaire majoritaire de l’OM Franck McCourt a donné plusieurs interviews. Pablo Longoria était a ses côtés et lui aussi fait plusieurs mises au point… Voici les 5 points à retenir de ces interviews données au JDD, la Provence et au Figaro.

1 – Longoria veut des titres !

Dans un entretien accordé au Figaro, Pablo Logoria a évoqué le nouveau cycle qu’il s’apprête à mettre en place avec l’ambition de gagner des titres : « Un club est jugé sur les trophées. On peut dire tout ce qu’on veut sur la construction, le projet, les bases, mais on veut gagner des titres. On doit avoir la même envie et ambition que notre propriétaire. Gagner des titres avec l’OM, c’est possible ».

2- Nouveau cycle, baisse de la masse salariale

Dans un entretien accordé au Figaro, Pablo Logoria a évoqué le nouveau cycle qu’il s’apprête à mettre en place avec des contraintes financières liées à l’absences de compétition européenne la saison prochaine : « Le budget sera construit différemment, c’est évident. Il faut être responsable. Quand tu es en C1, tu as des revenus beaucoup plus importants, qu’en Ligue Europa, qu’en Ligue Europa Conférence… ou quand tu ne disputes pas l’Europe comme nous. On doit s’adapter mais on peut faire face à cela plus facilement que par le passé car nous avons grandement développé nos actifs et nous avons la chance de pouvoir compter sur des partenaires engagés », explique ainsi le président de l’OM.

Avant de poursuivre sur la l’impératif de réduire la masse salariale : « Pour autant, on doit réduire les coûts opérationnels, notamment la masse salariale. C’est notre responsabilité d’être de bons gestionnaires. Sans oublier le fair-play financier. Sans les moyens de la Ligue des champions, tu dois travailler avec le double d’énergie, d’actions et être malin jusqu’au dernier euro pour mettre en place l’équipe la plus compétitive possible, »

3 – Le projet avec Benatia

Dans un entretien accordé à la Provence, Pablo Logoria a clairement fait savoir que le mot clé du projet à venir était stabilité. « L’important maintenant, c’est la stabilité. Nous avons la volonté de construire un projet durable économiquement, sur le terrain, sur trois ans, en nous appuyant sur les fondations solides qui ont été bâties ces dernières années pour aller encore plus loin. (…) Benatia ? J’ai trouvé quelqu’un qui a peut-être plus d’énergie que moi. Il possède une précieuse capacité d’analyse et il a évolué dans de grands clubs. J’ai beaucoup apprécié les moments partagés ensemble à la Juventus. Il contribue à instaurer petit à petit l’état d’esprit que l’on veut dans ce club : de la discipline, des valeurs, des règles… »

4 – Patience concernant le coach

Dans son entretien accordé au Figaro, Pablo Longoria a été interrogé sur le futur coach de l’OM. « Il faut avoir de la patience, car pour attirer le bon coach, c’est comme dans un mariage, il faut l’accord des deux personnes. On travaille très dur depuis longtemps, car on a dressé le portrait-robot du futur entraîneur. On a les idées claires et on sait les caractéristiques qu’il doit avoir. On espère l’annoncer le plus tôt possible. On veut prendre la bonne décision et on y dépense beaucoup d’énergie. » Ce dernier n’a pas voulu confirmer le nom Sergio Conceiçao toujours sous contrat avec Porto. « Parler d’un coach sous contrat avec un autre club (le FC Porto) serait un manque de respect. Je n’aimerais pas qu’un adversaire parle de mon entraîneur encore sous contrat. »

5- Un doute concernant Aubameyang ?

Pablo Longoria a aussi évoqué le cas Aubameyang pour le Figaro : « Je n’ai pas de boule de cristal (rires). Vous dire ce qu’il se passera début septembre… On est très content de ses performances cette saison. Son niveau d’engagement et de professionnalisme est grand. On aimerait continuer avec lui, c’est notre intention, mais il faut discuter. Il mérite beaucoup de respect. »