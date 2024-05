OM : Les 5 points à retenir des interviews de McCourt !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

De passage à Marseille pour valider le projet à venir, l’actionnaire majoritaire de l’OM Franck McCourt a donné plusieurs interviews. Il parle de la vente du club, des moyens sur le mercato, la formation… Voici les 5 points à retenir de ces interviews données au JDD, la Provence et au Figaro…

1 – Le club n’est pas à vendre !

Interrogé par le JDD, le propriétaire du club, Frank McCourt a été clair concernant ce serpent de mer. « La question de la vente de l’OM devient absurde. J’y réponds depuis huit ans. J’aime l’OM. Engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes. L’OM n’est pas à vendre. »

2- Prêt à faire de nouveaux investissements

Frank McCourt s’est exprimé dans les colonnes du journal du Figaro ce mardi, il se dit prêt à réinvestir de l’argent pour permettre aux club de lancer un nouveau cycle pour lui permettre d’être compétitif et d’aller chercher une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine :

« La question des droits TV est importante. Mais pour ce qui est des dépenses en matière de transferts, les décisions à prendre, c’est le domaine de Pablo. Ma responsabilité est de faire en sorte que le club soit stable financièrement. J’ai investi plus que 600 M$ dans le club (environ 552 M€, NDLR). Je pense que c’est une vraie preuve de mon engagement. Le club n’a pas de dette. Pour le reste, on est prêt à faire de nouveaux investissements, à injecter de l’argent au capital, afin d’améliorer les chances de victoire et de nous qualifier en Europe tous les ans. Pour y parvenir, il faut continuer à augmenter les revenus. On a eu de bons résultats dans ce domaine, mais ce n’est pas assez. »

3 – Longoria sera là encore plusieurs années !

Franck McCourt a assuré qu’il ne comptait pas partir mais que son président, Pablo Longoria serait lui aussi là encore pour plusieurs années. « Pour longtemps. Je suis pleinement impliqué, j’aime le club. Je pense que Pablo fait de l’excellent travail. Il sera là dans les années à venir, il me l’a assuré. On est là, ensemble, pour continuer à construire, construire, construire. »

4 – Moyens pour la formation, possibilité d’un club satellite !

A la Provence, Franck McCourt a aussi confié son ambition concernant la formation. « Le centre de formation a besoin d’investissements, nous réfléchissons à toutes les possibilités, notamment un club satellite, qui permettrait de contribuer au développement de nos futurs talents, pour les garder et les voir s’épanouir. »

Notre entretien exclusif avec Pablo Longoria et Frank McCourt 👉 https://t.co/7cFrhl89Pg pic.twitter.com/pvUO6OvjqS — La Provence OM (@OMLaProvence) May 28, 2024

5- Un mercato estival 2024 avec de l’argent !

Toujours à la Provence, Frank Mc Court a annoncé la couleur pour le mercato : « Il n’y a plus de dettes, c’est un club fort, Pablo dispose des ressources nécessaires pour construire un effectif performant chaque année. »