OM : les 5 points clés à retenir de la conférence de Franck McCourt et Stéphane Richard !

Au stade Vélodrome, Stéphane Richard a été présenté comme futur président de l’OM aux côtés du propriétaire Frank McCourt. L’ancien patron d’Orange a affiché une ambition de stabilité et de long terme pour le club marseillais. Entre enjeux sportifs, économiques et identitaires, cette prise de parole dessine les grandes lignes du projet olympien.

Lors de cette conférence de presse au Vélodrome, le futur président de Olympique de Marseille a détaillé sa vision et ses priorités avant sa prise de fonction officielle. Aux côtés de son propriétaire, il a insisté sur la nécessité de structurer le club dans la durée, tout en visant des objectifs sportifs élevés. Voici les cinq déclarations majeures à retenir.

1. « S’inscrire dans la durée » à partir du 2 juillet 2026 !

Stéphane Richard insiste sur une vision à moyen-long terme, refusant toute logique de mandat court.

« Je n’arrive pas avec un mandat d’un, deux ou trois ans (…) Mon idée est de m’inscrire dans la durée et de développer un certain nombre de projets à moyen terme. »

« Mon entrée en fonction ne sera que le 2 juillet mais on a décidé de faire cette annonce dès maintenant.

Je commencerai dès maintenant à préparer mon entrée en poste. » Stéphane Richard pic.twitter.com/Dc7BjigiA5 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 10, 2026

2. Objectif : Ligue des champions chaque saison

Il fixe une ambition claire : installer durablement l’OM dans le top 3.

« L’OM fait partie de ce petit groupe de clubs qui doit jouer la Ligue des champions tous les ans, c’est-à-dire dans le top 3. »

3. Priorité à la stabilité et à la gouvernance

Richard veut structurer le club et apaiser son fonctionnement interne.

« Ma priorité est d’amener une période de stabilité, une vision de moyen, long terme qui va essayer de réconcilier un peu tout le monde. »

4. Une implication forte mais encadrée sur le sportif

Il reconnaît ses limites techniques mais affirme son engagement global.

« Je ne suis pas un technicien du foot, je m’appuierai sur des professionnels aguerris (…) mais je compte m’investir dans tous les domaines de la gestion du club. »

« Le président d’un club n’est pas sur le terrain, ni en charge du pôle sportif, ni l’entraineur. Mais mon objectif est d’amener de la stabilité. Un club est une entreprise et ces difficultés économiques je les connais. Cela fait 30 ans que je suis chef d’entreprise. » pic.twitter.com/zf3Zb07EnW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 10, 2026

5. Un attachement personnel à Marseille et à l’OM

Il met en avant son lien ancien avec la ville et le club.

« Je ne suis pas un étranger qui débarque à Marseille (…) Je sais ce que représente l’OM. Toute la ville pense et respire pour l’OM. »

En complément côté McCourt

Le propriétaire Frank McCourt a réaffirmé sa volonté de s’inscrire « très longtemps » à la tête du club :

« Mon ambition est d’être propriétaire de l’OM pendant très longtemps (…) le plus important, c’est ce qui est le mieux pour l’OM. »