OM : Les ambitions d’Alvaro Gonzalez pour la Ligue des Champions !

Dans son entretien accordé au média du club, Alvaro Gonzalez a montré qu’il était très heureux d’être officiellement Marseillais. L’Espagnol a également affiché ses ambitions pour la saison prochaine !

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour la Ligue des Champions, la saison prochaine. Le club revient dans la compétition la plus prestigieuse du football européen.

un effectif capable de rivaliser avec les plus grandes équipes — ALVARO

Désormais officiellement Marseillais jusqu’en 2023, Alvaro Gonzalez s’est exprimé sur ses ambitions pour la saison prochaine. Le défenseur espagnol a hâte de la jouer et se voit déjà « rivaliser avec les plus grandes équipes ».

« Je suis très content d’être ici avec vous. La saison dernière a été très importante pour ma carrière. 3 ans de plus avec l’OM et je suis très content d’avoir signé.La Ligue des Champions? Oui, c’est une chose importante pour moi, car je ne l’ai jamais jouée. C’est une saison hyper importante. C’est un grand défi pour l’OM de revenir en Champions’ League. C’est le rêve de tout joueur de foot de la jouer, je suis impatient d’y faire mes débuts. Nous avons aujourd’hui un effectif capable de rivaliser avec les plus grandes équipes »

Alvaro Gonzalez – Source : OM