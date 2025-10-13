OM : Les belles images de De Zerbi au centre RLD !

La trêve internationale offre toujours une parenthèse particulière dans la vie d’un club. Les internationaux étant partis défendre les couleurs de leur pays, les entraîneurs disposent d’un temps précieux pour travailler avec les joueurs restés à disposition. À l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a profité de cette période pour renforcer la cohésion de groupe, mais aussi pour rappeler qu’il n’a rien perdu de son touché de balle.

De Zerbi assure encore techniquement !



Sur les pelouses du centre Robert-Louis-Dreyfus, la séance du jour a pris une tournure plus détendue. Dans un petit taureau organisé par le staff, De Zerbi a décidé de troquer son rôle d’observateur pour celui de participant. Une rareté pour le coach italien, connu pour son exigence tactique et sa rigueur à l’entraînement. Mais cette fois, place au plaisir du jeu.



Sous les yeux de ses adjoints et de ses joueurs, De Zerbi a démontré qu’il n’avait rien perdu de ses qualités techniques. À une ou deux touches de balle, le technicien marseillais a su conserver le cuir avec aisance, se mettant au niveau de ses protégés et provoquant les sourires de l’assistance.

Mais le moment le plus savoureux est arrivé lorsque le coach a dû passer au centre du taureau. Fidèle à sa réputation, De Zerbi n’a pas fait semblant : intensité, détermination et un caractère bien trempé ont refait surface.

Cette séquence illustre bien la philosophie du technicien italien : proximité, exigence et passion du ballon. Même lors d’une trêve, De Zerbi trouve le moyen de renforcer le lien avec son effectif tout en cultivant cette culture du jeu qui fait sa marque. À l’OM, son influence dépasse désormais le cadre strict de la tactique — elle s’exprime aussi dans l’émotion et le plaisir partagé du football.