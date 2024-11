OM : Les choix forts de De Zerbi face au FC Nantes, retour de Merlin ! Voici la compo !

L’Olympique de Marseille se déplace à Nantes pour y affronter les joueurs d’ Antoine Kombouaré dans le cadre du match de la 10e journée de Ligue 1.Voici le onze du coach italien.

Rulli est dans les buts avec Lirola en latéral droit. Merlin de retour à gauche avec Balerdi et Kondogbia en centraux. Rabiot est accompagné d’Hojbjerg au milieu. Koné a la confiance du coach pour remplacer Harit, suspendu. Rowe est titulaire à gauche avec Greenwood à droite et Maupay en pointe.

Rulli

Lirola, Balerdi, Kondogbia, Merlin

Rabiot, Hojbjerg

Greenwood, Kone, Rowe

Maupay

Confrontations OM vs Nantes en Ligue 1

Victoires de l’OM : 42 Match nul : 25 Victoires Nantes : 27

Déclarations d’avant-match

Roberto De Zerbi était présent ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Il a été interrogé sur les performances défensives de son équipe : « Défensivement, on peut mieux faire mais on ne défend pas mal. Souvent on se crée les buts contre nous. Ce que j’attend c’est plus de personnalité avec le ballon et que mes défenseurs soient agressifs. Qu’ils agressent le match et ne le subissent pas. »

Kombouaré : « C’est la prise de conscience qui est aujourd’hui importante, c’est tirer un peu la sonnette d’alarme pour voir les attitudes. Là, on a glissé au classement (12e), il faut se réveiller. On ne sent pas venir le danger, mais il est là. On est capable de marquer, d’ouvrir le score, de bien jouer. Les matches qu’on fait donnent l’impression de ne pas être tant que ça en difficulté, mais à Strasbourg, tu prends trois buts, donc il faut être plus agressif et concentré. J’attends surtout une réaction de mes joueurs. Le haut niveau, c’est d’être efficace. »