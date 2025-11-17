OM : Les confidences de Nadir sur De Zerbi et l’ambiance du vestiaire…

Le jeune milieu de terrain Bilal Nadir s’est exprimé pour le média officiel de l’OM, livrant un témoignage fort sur son quotidien au sein du groupe marseillais. Dans un club où la concurrence est élevée et où les attentes sont constantes, le jeune Olympien a détaillé ce que représente travailler sous les ordres de Roberto De Zerbi, mais aussi ce qui fait, selon lui, la solidité du vestiaire cette saison.

Au fil des mois, Nadir a gagné du temps de jeu et s’est installé progressivement dans la rotation. Un développement qu’il attribue en grande partie au travail mené par l’entraîneur italien, dont l’exigence et la clarté ont marqué les esprits.

L’influence de De Zerbi et la cohésion du groupe

Interrogé sur son rapport au coach de l’OM, Nadir n’a pas caché son admiration pour la méthode du technicien : « Roberto De Zerbi a une énergie incroyable. Avec un geste ou un cri, tu comprends direct ce qu’il veut. Il demande beaucoup mais il te rend meilleur. J’ai beaucoup appris grâce à lui et à sa façon de voir le jeu. » Un témoignage qui s’inscrit dans la continuité des retours déjà observés depuis l’arrivée de l’Italien, réputé pour sa capacité à développer les jeunes joueurs.

« 𝘔𝘰𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘮𝘪𝘦𝘳 𝘣𝘶𝘵 𝘫’𝘦́𝘵𝘢𝘪𝘴 𝘵𝘳𝘦̀𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘤𝘢𝘳 𝘫𝘦 𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘢𝘪𝘴 𝘥’𝘶𝘯𝘦 𝘱𝘦́𝘳𝘪𝘰𝘥𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘭𝘦… » 💬 𝗕𝗶𝗹𝗮𝗹 𝗡𝗮𝗱𝗶𝗿 🇲🇦 revient sur son histoire olympienne avec les hauts et les bas, sa relation avec le coach et avec les… pic.twitter.com/nlny3JN7vI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 16, 2025



Au-delà de l’aspect purement tactique, Bilal Nadir a insisté sur la force collective qui anime le groupe marseillais. Pour lui, l’équilibre trouvé entre joueurs d’expérience et jeunes talents constitue un atout majeur dans les performances actuelles de l’équipe. Il détaille : « Quelle est la force du vestiaire cette saison ? C’est la cohabitation entre les jeunes et les joueurs d’expérience. Avec des anciens comme Kondogbia, Pierre-Emile Hojbjerg, ou Leo (Balerdi) qui est capitaine, et des jeunes comme Robinio (Vaz) ou Darryl (Bakola). Il y a une bonne ambiance et tout le monde parle avec tout le monde. »



Cette cohésion, mise en avant par le joueur formé à l’OM, reflète l’un des axes majeurs du projet olympien : créer un environnement où les jeunes peuvent progresser au contact de cadres solides. La présence de leaders comme Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Højbjerg ou Leonardo Balerdi offre un cadre structurant, tandis que l’émergence de profils comme Robinio Vaz ou Darryl Bakola apporte fraîcheur et dynamisme au collectif.