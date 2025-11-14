Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Les confidences de Pavard sur l’ambiance du vestiaire !
OM Actualités

OM : Les confidences de Pavard sur l’ambiance du vestiaire !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Arrivé récemment à l’OM, Benjamin Pavard s’est prêté au traditionnel passage dans le studio de la Commanderie, un format désormais incontournable pour les nouvelles recrues marseillaises. Face à Diana Melhem, en direct sur Twitch, le défenseur international a répondu aux questions des supporters, alternant sujets légers et confidences plus profondes sur son adaptation et la vie du groupe. Une intervention qui met en lumière la dynamique interne actuelle du club, à un moment où la cohésion collective est scrutée de près.

Interrogé sur les joueurs avec lesquels il s’entend le mieux, Pavard n’a pas voulu isoler de noms, insistant au contraire sur l’unité du vestiaire. « Franchement, avec tout le monde. Pierre, Auba, Nayef, Leo… L’ambiance est incroyable. Joueurs, staff, kinés, cuistots, médecins… j’ai rarement connu un groupe aussi soudé. Ça aide énormément à l’adaptation », a-t-il assuré.

 

Pavard décrit un vestiaire soudé et une ambiance « incroyable »

Ces mots soulignent un climat collectif positif, un point essentiel pour l’OM, engagé dans une saison où la stabilité du groupe est l’un des axes majeurs de progression.

 

 


L’ancien joueur du Bayern Munich a ensuite détaillé les différentes personnalités qui animent la vie quotidienne du vestiaire. Sans surprise, Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd figurent parmi les moteurs du groupe. « Pour l’ambiance, je dirais Aubameyang et Nayef Aguerd », a-t-il confié. Deux joueurs dont l’énergie et la présence sont régulièrement évoquées depuis le début de saison.

Pavard a également dressé un portrait authentique d’Arthur Vermeeren, l’une des jeunes recrues du club : « Le plus timide, Arthur Vermeeren. Il est réservé mais quand il se lâche, il se lâche ». Quant à l’ambiance plus taquine, le défenseur cite à nouveau Aguerd : « Le plus taquin, Nayef », avant de se décrire lui-même comme « un peu entre les deux : pas timide, mais j’aime bien rigoler ».

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823