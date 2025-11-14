OM : Les confidences de Pavard sur l’ambiance du vestiaire !

Arrivé récemment à l’OM, Benjamin Pavard s’est prêté au traditionnel passage dans le studio de la Commanderie, un format désormais incontournable pour les nouvelles recrues marseillaises. Face à Diana Melhem, en direct sur Twitch, le défenseur international a répondu aux questions des supporters, alternant sujets légers et confidences plus profondes sur son adaptation et la vie du groupe. Une intervention qui met en lumière la dynamique interne actuelle du club, à un moment où la cohésion collective est scrutée de près.

Interrogé sur les joueurs avec lesquels il s’entend le mieux, Pavard n’a pas voulu isoler de noms, insistant au contraire sur l’unité du vestiaire. « Franchement, avec tout le monde. Pierre, Auba, Nayef, Leo… L’ambiance est incroyable. Joueurs, staff, kinés, cuistots, médecins… j’ai rarement connu un groupe aussi soudé. Ça aide énormément à l’adaptation », a-t-il assuré.

Pavard décrit un vestiaire soudé et une ambiance « incroyable »

Ces mots soulignent un climat collectif positif, un point essentiel pour l’OM, engagé dans une saison où la stabilité du groupe est l’un des axes majeurs de progression.

La team ! 🚨 𝗕𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗣𝗮𝘃𝗮𝗿𝗱 🇫🇷 répond à vos questions en direct ! 🎥 Vous pouvez poser directement vos questions dans le chat de notre live ! 👉 https://t.co/z2u36f9LUE pic.twitter.com/ihBrT7JC5L — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 13, 2025



L’ancien joueur du Bayern Munich a ensuite détaillé les différentes personnalités qui animent la vie quotidienne du vestiaire. Sans surprise, Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd figurent parmi les moteurs du groupe. « Pour l’ambiance, je dirais Aubameyang et Nayef Aguerd », a-t-il confié. Deux joueurs dont l’énergie et la présence sont régulièrement évoquées depuis le début de saison.

Pavard a également dressé un portrait authentique d’Arthur Vermeeren, l’une des jeunes recrues du club : « Le plus timide, Arthur Vermeeren. Il est réservé mais quand il se lâche, il se lâche ». Quant à l’ambiance plus taquine, le défenseur cite à nouveau Aguerd : « Le plus taquin, Nayef », avant de se décrire lui-même comme « un peu entre les deux : pas timide, mais j’aime bien rigoler ».