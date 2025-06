OM : Les conseils de Dugarry pour la saison à venir !

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry, consultant et ancien joueur de l’Olympique de Marseille, a livré son expérience et son avis sur les enjeux cruciaux pour le club phocéen dans les mois à venir.

Pour Dugarry, la qualification en Ligue des Champions reste la pierre angulaire du projet marseillais, condition indispensable pour assurer la pérennité de l’OM sur le plan sportif et financier.

« Le seul moyen que le projet ne s’arrête pas, c’est de se qualifier encore pour la Ligue des Champions. C’est la base de tout », a déclaré Dugarry avec conviction.

Pour l’ancien international français, cette compétition européenne est non négociable afin d’offrir des moyens suffisants et d’attirer des joueurs de haut niveau. Il relativise toutefois les ambitions en championnat, estimant que « le titre est voué au PSG » et que « la Coupe de France, c’est aléatoire ».

Au-delà des objectifs de résultats, Dugarry souligne la nécessité d’instaurer une identité de jeu claire et de combler certaines lacunes affichées la saison passée.

Il faut imposer un style de jeu, encaisser moins de buts

« Il faut imposer un style de jeu, encaisser moins de buts, progresser dans certains domaines défaillants tout au long de la saison et gagner en régularité. Avoir plus de certitudes, c’est indispensable ».

L’ancien attaquant place également de grands espoirs en Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, dont il attend une évolution notable.

« Moi, j’attends aussi beaucoup du discours de De Zerbi, qui apprend de ses erreurs. La maturité pour un club, c’est important », a-t-il poursuivi.

Dugarry voit en l’Italien un technicien capable de tirer les leçons de ses premières expériences et d’amener l’OM vers un jeu plus ambitieux et cohérent, tant sur le plan tactico-technique que mental.

À l’aube d’une saison décisive, Christophe Dugarry dresse donc un cahier des charges ambitieux pour l’OM : une qualification en Ligue des Champions, un style de jeu identifiable et une progression globale sous la houlette de De Zerbi. Des attentes élevées, mais indispensable pour que Marseille retrouve son rang parmi l’élite.