OM : Les contrats de l’effectif marseillais !

C’est la trêve internationale, l’occasion de faire un point sur les contrats pros de l’effectif marseillais. Beaucoup de joueurs sont partis cet été et forcément beaucoup sont arrivés !

Libre ou en fin de prêt, les deux titulaires Kamara et Saliba ont quitté l’OM cet été. De plus Pablo Longoria a trouvé des solutions pour Mandanda, Peres, Lirola, Milik, Henrique, Strootman, Amavi, Radonjic ou encore Caleta Car. Bamba Dieng n’a filament pas trouvé de point de chute alors que Bakambu a rejoint l’Olympiakos. Dans le même temps, Blanco est arrivé en prêt pour jouer les doublures, la défense a été totalement renouvelée avec 4 recrues (Bailly, Mbemba, Gigot, Touré). Trois latéraux ont été recrutés (Clauss, Tavares, Kaboré), Veretout est venu renforcer le milieu de terrain et en attaque Luis Suarez et Alexis Sanchez mais aussi Amine Harit sont arrivés. L’effectif est totalement remodelé avec 12 arrivées et 15 départs. Voici tous les joueurs pros classés (hors jeunes recrutés pour la reserve) par année de fin de contrat…

L’effectif de l’OM et les contrats au 21 septembre 2022

En gras les habituels titulaires

En bleu les recrues

2023 Kolasinac, Harit (prêt avec OA), Tavares (prêt sec), Kaboré (prêt avec OA), Bailly (prêt avec OA), Blanco (prêt avec OA)

2024 Rongier, Payet, Sanchez (+1 en option) Gueye, Dieng, Simon

2025 Mbemba , Gigot, Veretout, Clauss , Under, Guendouzi

2026 Balerdi, Gerson, Lopez