OM : Les dernières infos sur la blessure d’Aguerd !

Coup dur pour Nayef Aguerd et pour l’Olympique de Marseille. Sorti sur blessure lors de la rencontre face à Brest, le défenseur central marocain souffre d’un début de pubalgie. Une blessure toujours délicate à gérer, qui pourrait perturber la préparation du joueur en vue de la Coupe d’Afrique des Nations que le Maroc disputera à domicile dans quelques semaines.

Une blessure qui inquiète à l’approche de la CAN

Interrogé sur le sujet il y a quelques jours, Roberto De Zerbi n’avait pas caché son inquiétude. « Nayef ressent une gêne, on ne veut pas prendre de risques. Il faut que tout soit fait pour qu’il soit prêt pour la CAN », a expliqué le technicien italien, conscient de l’importance de l’événement pour son défenseur. Convoqué malgré tout par le Maroc pour la trêve internationale de novembre, Aguerd pourrait donc être ménagé afin d’éviter une aggravation de sa blessure.

🚨 Info : Nayef Aguerd 🇲🇦 Conscient de l’importance pour le joueur de jouer la CAN, l’OM ne s’opposera pas à sa participation, au contraire. Le staff médical marseillais travaille en avec celui du Maroc pour le remettre sur pied le plus rapidement. https://t.co/Mf6UN28fMD — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) November 11, 2025

L’OM coopère avec le staff médical du Maroc

Selon les informations de Foot Mercato, le club phocéen ne compte pas s’opposer à la sélection du joueur. Bien au contraire. Conscient de l’attachement d’Aguerd à sa sélection nationale et de l’enjeu que représente la compétition, l’OM collabore activement avec le staff médical marocain pour établir un programme de soins personnalisé. L’objectif est clair : permettre au défenseur de 29 ans de retrouver la pleine possession de ses moyens d’ici le coup d’envoi du tournoi.

Cette gestion concertée entre Marseille et la Fédération marocaine vise à éviter toute rechute, tout en garantissant un retour rapide sur les terrains. Une bonne nouvelle pour les supporters marocains, qui savent à quel point Nayef Aguerd est indispensable en défense centrale. Pour l’OM, en revanche, il faudra faire sans lui durant plusieurs matchs, le temps qu’il retrouve une condition optimale.

En attendant, De Zerbi devra réorganiser sa charnière centrale, probablement autour de Balerdi et Pavard en espérant le retour rapide de Medina, pour pallier cette absence importante. L’espoir reste toutefois que Nayef Aguerd revienne rapidement, prêt à défendre les couleurs de l’OM et du Maroc avec la même solidité qu’à son habitude.