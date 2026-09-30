OM : Les dessous de la défaites de Richard à l’EFC (Al-Khelaïfi impliqué?)

Stéphane Richard n’a pas réussi à récupérer le siège laissé vacant par Pablo Longoria au conseil d’administration de l’European Football Clubs. Le président de l’OM a été largement battu par Olivier Létang, élu avec 27 voix sur 32. Au-delà du rapport de force entre les deux dirigeants, le positionnement désormais plus opposé de Marseille dans les instances a pu peser dans cette élection.





Olivier Létang largement élu face à Stéphane Richard

Réunis à Copenhague pour l’assemblée générale 2026 de l’European Football Clubs, les dirigeants européens devaient notamment élire le représentant français appelé à remplacer Pablo Longoria au board de l’EFC.

Le poste est finalement revenu à Olivier Létang, président du LOSC, qui a recueilli 27 voix sur 32, contre seulement cinq pour Stéphane Richard.

Le résultat est net, mais il n’est pas totalement surprenant. Létang est installé depuis plusieurs années dans l’environnement de l’EFC et bénéficie d’une solide réputation auprès de ses homologues européens. Lille est aussi régulièrement cité pour sa stabilité et sa gestion.

À l’inverse, Stéphane Richard est encore nouveau dans le monde du football, même si sa candidature montre clairement sa volonté de positionner rapidement l’OM dans les différentes instances.

L’OM désormais dans « l’opposition »

Selon RMC Sport, les tractations avaient débuté plusieurs jours avant le vote et la position de Nasser Al-Khelaïfi a pu jouer.

Le président du PSG dirige également l’EFC. Or, les relations institutionnelles entre Paris et Marseille ne sont plus les mêmes qu’à l’époque où Pablo Longoria siégeait au board.

L’OM se retrouve désormais davantage dans « l’opposition » sur plusieurs sujets liés aux instances du football français, notamment aux côtés du RC Lens. Une rupture avec la période précédente, durant laquelle les relations entre la haute direction parisienne et Marseille étaient beaucoup plus fluides.

Ce changement de rapport de force a donc pu peser dans le résultat final.

Un premier revers politique pour Richard

Pour Stéphane Richard, cette candidature avait aussi valeur de test.

Le nouveau président de l’OM cherche à faire entendre la voix du club dans les lieux où se prennent les décisions stratégiques, notamment sur les droits TV, la gouvernance du football français ou les équilibres économiques entre clubs.

Cette fois, le rapport de force n’a pas tourné en faveur de Marseille.

A lire aussi : Frank McCourt a lui aussi pris ses distances avec certains équilibres historiques autour de la LFP et de Nasser Al-Khelaïfi.

L’élection d’Olivier Létang est valable pour un an, jusqu’à la fin du cycle actuel de l’EFC.

Ce revers dépasse donc la simple défaite personnelle de Stéphane Richard. Il illustre aussi le nouveau positionnement de l’OM, désormais plus isolé face au bloc institutionnel autour de Nasser Al-Khelaïfi.