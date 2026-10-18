OM : les dessous du malaise autour de Victor Joseph

Retenu cet été malgré une approche de la Sampdoria, Victor Joseph se retrouve sans véritable perspective sportive à Marseille. Selon La Provence, son entourage et son entraîneur avancent des explications différentes à sa situation. Entre un incident évoqué par son clan et des exigences d’investissement, l’avenir du milieu de 20 ans pourrait se jouer dès cet hiver.

L’entourage évoque une altercation, Ferrier répond par la concurrence

Pourquoi Victor Joseph ne parvient-il plus à trouver sa place ? Son entourage estime que sa mise à l’écart découle d’une altercation avec le responsable de la Pro2 lors du dernier match de la saison passée, un amical à Lens. D’après le récit rapporté par La Provence, Ali Zarrak aurait ensuite demandé qu’un nouveau point de chute soit trouvé à l’international U20 haïtien.

Romain Ferrier, lui, avance une explication sportive. Interrogé par le quotidien régional, l’entraîneur de la réserve demande davantage au joueur :

« C’est la concurrence tout simplement. On a toujours envie, comme pour tous les joueurs, qu’il fasse plus. Il va falloir qu’il élève son curseur pour avoir du temps de jeu, mais comme tous ses coéquipiers. »

Les deux lectures divergent donc sur les raisons de cette situation. Le lien entre l’altercation évoquée et les choix sportifs reste l’interprétation du clan Joseph.

Une attitude critiquée en interne

Le quotidien fait également état de dérapages en coulisses et d’un comportement qui agacerait certains entraîneurs et partenaires. Joseph vivrait notamment comme une injustice de ne pas être invité aux séances du groupe professionnel de Bruno Genesio.

Un témoin cité par le journal livre une appréciation sévère de son investissement :

« Il fait la gueule et marche aux entraînements, car il s’estime meilleur que les garçons qui y sont déjà. »

Ce témoignage éclaire les critiques formulées à son encontre, sans constituer une déclaration du joueur sur ses propres motivations. À Marseille, l’espoir serait toujours de voir le jeune milieu réagir et modifier sa situation.

Un départ souhaité dès janvier

L’OM avait pourtant envisagé de laisser partir Joseph cet été, avant que ses contraintes de recrutement ne changent la donne. Dans ce dossier des jeunes finalement conservés par Marseille, l’offre de la Sampdoria, arrivée le 28 août, aurait été jugée trop tardive et insuffisante : aucune indemnité fixe, mais 25 % à la revente et plusieurs centaines de milliers d’euros de bonus.

Son entourage souhaiterait désormais fortement un départ cet hiver. Une volonté qui intervient alors que Grégory Lorenzi reste prudent sur les mouvements de janvier.

Pour Joseph, le désaccord porte autant sur les raisons de son éloignement que sur la suite à donner à son aventure marseillaise. Aucun accord de départ n’est annoncé à ce stade.