OM : les dessous explosifs du départ d’Habib Beye, Marseille a dû trancher

C’était devenu l’un des dossiers les plus sensibles de l’été à Marseille. Après plusieurs semaines de discussions en coulisses, l’OM a finalement officialisé ce mardi la fin de sa collaboration avec Habib Beye. Mais derrière le très court communiqué publié par le club se cache une séparation bien plus tendue qu’il n’y paraît.

Arrivé en février dernier dans un contexte compliqué, Habib Beye avait accepté la mission de redresser une équipe en difficulté. Dès sa prise de fonction, l’ancien défenseur olympien avait expliqué que des objectifs précis lui avaient été fixés pour espérer poursuivre l’aventure au-delà de la saison. Finalement, ces objectifs n’ont pas été atteints. L’OM a terminé à la cinquième place de Ligue 1 et a été éliminé en quart de finale de la Coupe de France, échouant ainsi dans sa quête d’une qualification pour la Ligue des champions.

Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants marseillais ont rapidement décidé de tourner la page à l’issue de la saison. Mais les négociations pour un départ se sont révélées beaucoup plus compliquées que prévu. Sous contrat jusqu’en 2027, Habib Beye n’aurait pas facilité les discussions et n’aurait pas souhaité renoncer à ses garanties contractuelles.

L’OM choisi de mettre un terme au contrat de manière unilatérale

Face à cette situation, l’OM aurait finalement choisi de mettre un terme au contrat de manière unilatérale afin d’éviter que le dossier ne s’éternise. Une décision forte qui permet désormais au club de passer à l’étape suivante de sa reconstruction.

Après les sanctions de l’UEFA, le passage devant la DNCG et l’arrivée imminente de Stéphane Richard à la présidence, Marseille peut désormais accélérer sur ses autres chantiers. Le premier d’entre eux concerne l’officialisation de Bruno Genesio, déjà désigné comme le choix prioritaire des dirigeants pour prendre les commandes de l’équipe première.

Le départ d’Habib Beye marque ainsi la fin d’un épisode mouvementé et ouvre officiellement une nouvelle ère dans la profonde restructuration engagée par l’OM.