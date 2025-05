OM : Les différents scénarios pour que l’OM finisse sur le podium !

Alors que la saison 2024-2025 de Ligue 1 approche de sa fin, la course au podium arrive à son paroxysme ! Actuellement deuxième, l’OM va devoir se battre jusqu’au bout afin de finir en beauté.

Suite au match nul face au LOSC (1-1) concédé dimanche soir, rien n’est encore fait pour les hommes de De Zerbi. Ce résultat ne permet pas non plus d’affirmer avec certitudes le classement final des équipes qui termineront sur le podium. La bataille se jouera alors jusqu’à la dernière journée pour les cinq équipes au coude à coude !

Faisons alors un petit focus sur ces deux dernières journées afin de déterminer les différents scénarios possibles pour que l’OM finisse sur le podium ! À noter qu’à la fin de la 32ème journée de Ligue 1, seulement 2 points séparent l’OM (2ème) et Strasbourg (6ème).

Qualification en LDC direct ou effondrement total ?

Les différents scénarios pour que l’OM finisse sur le podium !🏆 – 1er scénario : l’OM bat le Havre et Rennes à domicile et s’assure la deuxième place, peu importe le résultat des concurrents ! – 2ème scénario : l’OM concède un nul lors d’un des deux derniers matchs et tous… pic.twitter.com/oQVnfW0U7h — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 5, 2025

Le 1er scénario, et le plus souhaitable pour l’OM, serait de réaliser le 6/6 en battant le Havre et Rennes. Un scénario qui permettrait, quoi qu’il arrive, de s’assurer la deuxième place.

Le 2ème scénario interviendrait si Marseille réalise le 4/6, en concédant un nouveau match nul, et que les concurrents gagnent tous leurs matchs. Monaco reprendrait la deuxième place et la médaille de bronze se jouerait alors à la différence de buts avec Nice, Lille et Strasbourg. À noter que l’écart au goal average avec Nice est de seulement +2, en faveur de l’OM.

Enfin le 3ème scénario, où Lyon bat Monaco lors de la 33ème journée et permet à l’OM de quasiment s’assurer le podium en faisant, à minima, le 4/6.Les phocéens finiraient alors deuxième ou troisième, se partageant ces places avec Nice, Strasbourg ou Lille, encore une fois à la différence de buts. Il faut aussi que ces trois équipes réalisent le 6/6 pour se permettre une qualification direct en LDC.