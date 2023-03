En conférence de presse ce jeudi, Mattéo Guendouzi a évoqué son faible temps de jeu sous les ordres d’Igor Tudor. Stéphane Guy aurait des échos négatifs sur la relation entre le coach et le milieu de terrain.

Pièce maîtresse du système de Jorge Sampaoli, Mattéo Guendouzi n’a pas réussi à se rendre aussi essentiel auprès d’Igor Tudor. Le coach croate n’utilise pas autant le milieu de terrain en tant que titulaire et le fait rentrer en cours de match ou l’utilise même en milieu offensif, un poste qui n’est pas vraiment le sien.

Tudor n’a pas une grande estime pour le joueur Guendouzi — S.Guy

Ce jeudi, l’ancien joueur d’Arsenal était en conférence de presse pour évoquer la rencontre face à Montpellier qui aura lieu ce vendredi soir au Vélodrome. Stéphane Guy était sur RMC et a livré ses informations sur la relation tactique qui existe entre les deux hommes.

« Guendouzi est victime de la paire Rongier – Veretout. Elle fonctionne tellement bien au poste qui est naturellement le sien donc il joue plus haut sur le terrain par Tudor. Je sais par des échos que j’ai eues, très proches de Tudor, qu’il n’a pas une grande estime pour le joueur Guendouzi. Nous ça peut nous surprendre parce que j’ai plutôt un regard positif sur le joueur et sa saison mais Tudor, lui, trouve que c’est un joueur qui se disperse beaucoup, qui manque d’intelligence et de discipline dans ce qu’on lui demande » Stéphane Guy – Source : RMC (30/03/23)

C’est vrai que j’ai eu des sollicitations cet hiver

« Je suis un compétiteur, je n’ai jamais envie de sortir, j’ai envie de jouer tous les matchs pour aider mes coéquipiers. Il faut accepter les décisions du coach, montrer à l’entraînement que tu es le meilleur. J’ai quand même eu beaucoup de temps de jeu cette saison, j’espère encore en avoir. C’est sûr que quand je suis sur le banc c’est difficile, tu as envie d’aider tes coéquipiers. Mais on oublie tout ça une fois sur le terrain. On veut tous jouer, il faut accepter les choix. (…) C’est vrai que j’ai eu des sollicitations cet hiver, quelques propositions de clubs, mais je ne me sentais pas de partir, je voulais finir la saison. Je me concentre sur ces 10 matchs restants, accomplir notre objectif. Cet été ? On y est pas du tout encore, il y aura des discussions avec le club, mais je suis très heureux à l’OM. » Mattéo Guendouzi – source : Conférence de presse (30/03/2023)