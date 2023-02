OM : Les éloges de Dall’Oglio envers Tudor

L’Olympique de Marseille affronte le Paris Saint-Germain ce dimanche en Ligue 1. Pour le journal L’Équipe, Olivier Dall’Oglio a donné son ressenti sur la gestion d’Igor Tudor…

« On peut définir le projet de jeu d’Igor Tudor par un mot : intensité. Dans le marquage, ce n’est pas du tout terrain, mais ils accompagnent beaucoup plus loin que les Parisiens qui restent sur une zone très définie. Tudor leur demande de l’engagement et de gagner des duels. La clé elle est là. La vraie singularité, c’est que les joueurs marseillais mettent la même intensité pour défendre et attaquer. Dans toutes les zones du terrain. Il n’y a qu’à voir le travail du premier rideau pour le mesurer. Le rôle des latéraux, dans l’activité, est essentielle. Il y a une différence par rapport à la méthodologie de Bielsa, c’est qu’avec lui, c’était du tout terrain. Et dès lors qu’il y avait un duel perdu, il y avait un décalage. Là, le joueur de Tudor ne lâche pas son adversaire direct tant qu’il est dans une zone dangereuse. Vous ne verrez pas un Marseillais aller chercher Neymar jusque dans ses vingt mètres. Je trouve qu’il y a une gestion intelligente de l’effectif avec pas mal de changements. Le cas Guendouzi le montre. Il est passé de titulaire à remplaçant. Il a réussi à convaincre Dimitri Payet de jouer un nouveau rôle. Et pourtant, il a eu beaucoup de pression populaire au début pour le titulariser. Il arrive à mobiliser l’effectif et ne perd pas beaucoup de joueurs. Il y a aussi une gestion plus pointue sur la récupération. De l’extérieur, j’ai le sentiment qu’il y a une prise de conscience des joueurs de la nécessité pour jouer avec autant d’intensité d’être très exigeants en dehors du terrain donc, dans ce contexte, on peut arriver à durer. » Olivier Dall’Oglio – Source : L’Équipe