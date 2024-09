OM : Les explications de De Zerbi sur le choix Hojbjerg

Ce dimanche, l’OM a perdu sa rencontre face au RCSA à l’extérieur. Le coach Roberto De Zerbi s’est expliqué sur les raisons qui l’ont poussé à mettre Pierre Emile Hojbjerg en défense centrale.

Cette semaine, Pierre-Emile Hojbjerg a été testé en défense centrale par Roberto De Zerbi à l’entraînement. Le coach l’a installé dans cette configuration lors de la rencontre face au RCSA ce dimanche soir… Ce choix a été pointé du doigt par les supporters après la prestation décevante du joueur. Le coach Roberto De Zerbi s’est expliqué à ce sujet en conférence de presse.

« Mettre trois gauchers (en défense), ça aurait été un peu trop. Højbjerg était le choix qui était le plus logique », a justifié le coach italien devant les journalistes à la suite du match face aux Alsaciens. Le Danois était accompagné de Cornelius, Murillo et Brassier en latéral gauche. La suspension de Balerdi et la blessure de Meité ne permettait pas à l’entraîneur de faire d’autres mouvements à ce poste-là.

A LIRE AUSSI : Strasbourg – OM (1-0) : Marseille chute pour la première fois !

« On n’a pas été à la hauteur »

« Félicitations à Strasbourg, ils nous ont rendu le match difficile. Ils ont bien pressé, ils ont bien joué. Je trouve que l’on n’a pas été à la hauteur de notre niveau. En termes d’intensité on était aussi en dessous et il faut très vite s’améliorer. On doit très vite changer de rythme pour monter en intensité pour aller chercher des points comme on l’a fait jusqu’à présent, »a déclaré Højbjerg au micro de DAZN

» On a joué beaucoup de duels et on en a perdu 80%. On a mérité de perdre. On s’attendait a cette agressivité et on a perdu trop de duels, notamment aériens. Quand on perd autant de duels on ne peut gagner des matchs à ce niveau la « .

Le coach olympien s’est également exprimé sur la défaite du soir en conférence de presse d’après match : « Je ne sais pas si c’était notre pire match. J’ai confiance en mes joueurs. Bielsa disait qu’on apprend dans la défaite et je pense qu’on va beaucoup apprendre de celle-ci (…) Il faut quand on affronte des équipes agressives faire quelque chose de plus. On doit faire parler un peu plus notre physique. »