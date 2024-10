OM : Les explications de Letexier sur son ROUGE polémique !

Ce dimanche l’OM s’est incliné face au PSG avec un carton rouge donné à Amine Harit plus que contestable. François Letexier s’explique au micro de DAZN après la rencontre.

Au micro de DAZN, l’arbitre de la rencontre Monsieur François Letexier s’est expliqué sur sa décision de mettre un carton rouge à Amine Harit lors du choc face au PSG.

« Je vois qu’Amine Harit arrive avec la jambe tendue vers son adversaire. Dès le départ, j’ai le sentiment qu’il met en danger l’intégrité physique de l’adversaire. J’ai pris le temps de la réflexion. Je vois aussi la trace des crampons sur le torse de Marquinhos. Les deux éléments me mènent au carton rouge. Je voulais confirmer le sentiment du direct, car je sais avec l’expérience que c’est important. J’ai confirmé ma perception sur l’intégrité du joueur avec les faits. Quelle soit volontaire ou non, cela mérite une sanction et elle ne change pas en fonction de la volonté. Dans chaque situation, l’assistance vidéo regarde. Elle ne considère pas que ma décision est une erreur manifeste. L’assistance me confirme qu’il y a un danger et il y a un angle qui n’est pas diffusé à la télévision qui confirme le contact eu niveau du sternum. En prenant une décision à la 20e minute d’un tel match, je ne doute pas de l’impact. Mais le travail est de prendre une décision sur des considérations techniques. S’il faut faire un choix fort, alors je me dois de le faire. Pour ce qui est du danger pour l’intégrité physique, j’ai du mal à comprendre qu’avec un impact de crampons à ce niveau on puisse penser que l’intégrité n’est pas atteinte. Que les deux joueurs jouent le ballon, je ne le conteste pas. Sinon, le motif de l’exclusion serait différent. Mais entre un joueur qui joue le ballon avec le torse et l’autre avec la jambe tendue, je vois une différente majeure. C’est partagé. Je prends mes responsabilités, je fais mon rôle d’arbitre. Je ne sais pas ce qui se serait passé si je n’avais pas fait ce choix. Je sais qu’il y a des conséquences sur le spectacle. Ce n’est pas ce que l’on cherche. Moi, c’est la juste technique, toujours. Je sais que mes décisions peuvent avoir de grosses conséquences, je suis désolé pour ceux qui sont déçus. Mais je pense être dans la justesse », a déclaré l’arbitre de la rencontre au micro de DAZN.