OM : Les explications de Pau Lopez sur la mauvaise passe

En conférence de presse ce mercredi avant la rencontre face à l’Ajax Amsterdam, Pau Lopez a répondu aux questions de la presse. D’après le portier espagnol, il y a bien un manque de qualité sur les dernières rencontres.

« C’est compliqué de donner des explications face à Strasbourg. On a vu deux équipes. En 2eme mi temps, on a rien joué. Il faut que l’on assume. Ce n’est pas admissible cette mi-temps. On doit regarder devant, on doit donner +. On sait que ce n’est pas assez ce que l’on a fait. On s’est amélioré depuis que Gattuso est arrivé mais on n’a pas gagné beaucoup de matchs, rappelle le portier en conférence de presse. Ce n’est pas le coach qui joue, c’est nous. On fait ce qu’il nous demande mais les petits détails, on doit les contrôler. C’est le moment le plus important de la saison, on peut changer la dynamique. On doit rester nous mêmes et faire de notre mieux. On a tout pour faire pour le mieux dans les prochains matchs. Le coach nous aide. C’est un tout, c’est une chose mentale. Il y a de très bons joueurs qui vont en sélection… On a une équipe très très forte mais on n’a pas trouvé les résultats que l’on attendait. on a de la qualité mais c’est vrai que ce n’est pas assez. Ici l’exigence est très haute. C’est dans ces moments-là que l’on doit montrer notre qualité. Jouer à l’OM quand tu gagnes, c’est facile. Il faut oublier ce qu’il y a autour et penser ce qu’il faut faire mieux pour l’équipe »