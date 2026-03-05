OM : Les explications d’Habib Beye !

Éliminé en quarts de finale de la Coupe de France après une séance de tirs au but face à Toulouse (2-2, 3-4 t.a.b.), l’Olympique de Marseille encaisse une désillusion au Vélodrome. Après la rencontre, Habib Beye a reconnu la déception tout en appelant son groupe à se remobiliser rapidement pour les échéances de Ligue 1.

Une élimination frustrante pour l’OM

La soirée du Vélodrome a laissé un goût amer à l’OM. Opposés à Toulouse en quart de finale de Coupe de France, les Marseillais ont été accrochés (2-2) avant de s’incliner lors de la séance de tirs au but (3-4). Une sortie prématurée qui met fin au parcours olympien dans une compétition que le club n’a plus remportée depuis 1989.

Après la rencontre, l’entraîneur marseillais Habib Beye a d’abord pointé les lacunes de son équipe dans certains aspects du jeu : « On savait quel type de match on allait avoir, beaucoup de combat, des coups de pied arrêtés et des seconds ballons à jouer. Sur ces situations-là, on doit être bien meilleurs. On n’a pas été assez performants dans ces détails et on ne peut pas prendre deux buts à chaque match. On a parlé de loterie, mais les tirs au but sont avant tout un geste technique et il faut qu’on accepte cet ordre de tireurs avec nos joueurs en confiance. Igor avait des crampes et a demandé à sortir. Après, je ne juge jamais un joueur qui rate un tir au but car il faut avoir la responsabilité d’y aller. »

“Il a pu nous manquer des choses dans le combat pour éviter de prendre des buts”

Malgré la frustration, Habib Beye veut surtout éviter que cette élimination ne laisse des traces dans l’effectif marseillais. L’entraîneur olympien insiste sur la nécessité de digérer rapidement la déception alors que la fin de saison approche.

« La déception est à la hauteur de l’espoir qui avait été mis en nous sur ce match-là. Il faut accepter la colère, la tristesse, ne pas la remettre en question, c’est ce que j’ai dit à mes joueurs, et regarder droit devant. Il y a dix matches très importants à jouer encore, donc il va falloir évacuer cette déception très rapidement. On a l’opportunité de le faire dans trois jours, mon job sera de redonner l’énergie à ce groupe dès demain (jeudi). »

Le technicien a également souligné une fragilité défensive récurrente dans la saison olympienne : « Ce qui est sûr, c’est qu’il a pu nous manquer des choses dans le combat pour éviter de prendre des buts. On va encore être ciblés dans trois jours et cette fragilité n’existe pas d’aujourd’hui. C’est une problématique collective. »

Pour l’Olympique de Marseille, l’enjeu est désormais clair : digérer rapidement l’élimination et se concentrer sur les dernières journées de Ligue 1, où plusieurs matches décisifs attendent encore les joueurs de Habib Beye.