OM: les grandes annonces de Benatia pour le prochain mercato

Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC Sport ce vendredi, Medhi Benatia, conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé sur le prochain mercato ainsi que sur sa vision du club olympien.

« Je ne considère pas avoir tout réussi, a affirmé Benatia. C’est un échec qu’on ne soit pas qualifié en Ligue des Champions l’année prochaine, à moins de faire un miracle. On a envie d’avoir une équipe compétitive pour l’année prochaine, si on doit changer deux ou trois joueurs, il faut qu’ils sachent que l’Olympique de Marseille demande une certaine exigence. Parfois, il a manqué cette mentalité de conquérant cette saison », a-t-il ajouté.

Gasset sur le banc la saison prochaine ?

Medhi Benatia s’est également avancé sur le dossier Jean-Louis Gasset. Le technicien français va-t-il poursuivre sa mission au-delà de la saison, alors qu’il a qualifié l’OM pour les demi-finales de la Ligue Europa ? « Pour l’instant, on ne l’a pas évoqué. Il a signé pour trois mois, 90 jours comme il le disait très bien au départ. Pour l’instant, on en est là, et on regarde match après match. On verra ce qui va se passer », a indiqué le dirigeant olympien.

