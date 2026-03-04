OM : Les gros doute de Daniel Riolo concernant Medhi Benatia !

Secoué par une crise majeure en interne, l’Olympique de Marseille a profondément réorganisé sa direction sportive ces dernières semaines. Si Medhi Benatia a finalement été retenu par le propriétaire Frank McCourt, son avenir au sein du club phocéen semble loin d’être garanti selon le journaliste de RMC Daniel Riolo.

Une crise de gouvernance qui fragilise l’OM

Le début du mois de février a été particulièrement mouvementé pour l’Olympique de Marseille. Le club a connu plusieurs bouleversements importants dans son organigramme sportif, notamment avec le départ de l’entraîneur Roberto De Zerbi, remplacé par Habib Beye, tandis que le président Pablo Longoria a été lui évincé au profit d’Alban Juster, président par intérim…

Dans ce contexte instable, Medhi Benatia a lui-même annoncé sa volonté de quitter ses fonctions au sein du secteur sportif du club. Finalement, le propriétaire Frank McCourt est intervenu pour le convaincre de rester afin d’assurer une continuité jusqu’à la fin de la saison.

Malgré ce maintien, l’horizon du dirigeant marocain à l’OM reste flou. Plusieurs observateurs estiment que cette solution pourrait être provisoire, le temps que la direction du club se restructure.

Daniel Riolo ne croit pas à une présence durable de Benatia !

Dans l’émission After Foot sur RMC, le journaliste Daniel Riolo s’est montré très sceptique quant à l’avenir de Medhi Benatia à l’Olympique de Marseille. Selon lui, la réorganisation attendue au sommet du club pourrait rapidement rebattre les cartes. « Tu n’as pas de président, ils sont en recherche de président. Tu as trouvé un entraîneur qui apparemment, sauf catastrophe, est amené à rester au-delà de la fin de cette saison, mais qui d’un coup va se retrouver tout seul », a-t-il expliqué.

Le consultant de RMC estime qu’une nouvelle direction devrait logiquement s’accompagner d’un changement dans le secteur sportif. « Un nouveau président doit arriver et un directeur sportif. On se dirige de plus en plus, on est à 90 %, on approche des 100 %, je ne sais pas par quel retournement de situation, je n’y crois pas en vérité, Medhi Benatia restera à l’OM », a-t-il poursuivi.

Daniel Riolo a également évoqué le scénario qui pourrait permettre au dirigeant de rester plus longtemps : « La seule porte, c’est la petite fenêtre, ce serait que le nouveau président soit un proche qui veuille le garder. Déjà McCourt veut le garder. Mais lui a clairement dit : “Je termine la saison et c’est fini”. Déjà là, il est resté, McCourt lui a demandé de rester, mais il a dit à la fin de la saison stop ».

Dans un OM toujours en pleine recomposition, l’avenir de Medhi Benatia reste donc étroitement lié aux décisions qui seront prises dans les prochaines semaines au sommet du club.

