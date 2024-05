OM : Les gros objectifs fixés par Clauss

L’Olympique de Marseille va jouer sa saison ce jeudi en essayant de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa face à l’Atalanta. Interrogé par le JDD, le défenseur de l’OM Jonathan Class a évoqué cette compétition et son objectif personnel.

La saison de Jonathan Class n’a pas été un long fleuve tranquille avec son hiver très mouvementé. L’international français a même été publiquement critiqué par ses dirigeants en début d’année pour un manque d’investissement. Alors qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat à l’Olympique de Marseille en juin prochain, le latéral olympien a fixé ses objectifs pour la fin de la saison.

« On n’est pas au bout. Finir meilleur passeur de la compétition tout en la remportant, ce serait une vraie fierté. J’ai envie de goûter à la joie des équipes qui gagnent des trophées. Celui-là serait exceptionnel », a avoué le latéral droit au JDD.

Clauss revient sur son hiver mouvementé !

En conférence de presse avant la rencontre face à l’Atalanta, Jonathan Clauss s’est exprimé son hiver mouvementé avec quelques tensions avec le club. « Les différents ont été réglé par la discussion. Je regrette ne pas avoir participé avant au sprint final. Lorsque l’on m’enlève du terrain, je suis déçu. J’ai mis tout en œuvre pour revenir. J’ai remercié le groupe de me permettre de disputer une demi-finale de Coupe d’Europe », a expliqué Jonathan Clauss devant les journalistes.

#Clauss sur l’incident de cet hier: « Les différents ont été réglé par la discussion. Je regrette ne pas avoir participé avant au sprint final. Lorsque l’on m’enlève du terrain, je suis déçu. J’ai mis tout en œuvre pour revenir. J’ai remercié le groupe de me permettre de disputer… pic.twitter.com/oD9SyWTD3s — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 1, 2024

Clauss était déjà revenu sur cet épisode sur Téléfoot

Sa continuité avec l’équipe de France, l’Euro 2024, sa saison à l’OM, son début d’année difficile : Jonathan Clauss s’est livré à Téléfoot. 🗣️👀https://t.co/YUnKOo7r4s — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 24, 2024

« Je suis resté le plus calme possible, je n’ai cherché à me justifier sur quoi que ce soit, parce que j’estimais que ce qui était le plus important, c’était le terrain. Ça touche forcément. Quitter l’OM cet hiver ne m’a même pas traversé l’esprit. Je suis investi à 300% ! Il y a des choses que je fais bien, d’autres moins bien. Ce n’est pas une question de volonté, c’est parfois une question de forme ou d’état psychologique. Il y a des choses sur lesquelles il faut que je travaille et je travaille tous les jours pour ça. De mon côté, tout a toujours été apaisé. Ils (les dirigeants, ndlr) ont eu des choses à dire, je les ai entendues. Je suis conscient de la situation. Pour moi, il n’y avait pas de problème, et il n’y a toujours pas de problème, explique le défenseur. Porter le maillot de l’OM est une énorme fierté, j’ai adopté ce club. »