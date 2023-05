OM : Les impressionnantes images du craquage de fumis des supporters marseillais !

Les supporters marseillais étaient réunis ce vendredi pour fêter les 30 ans du sacre européen de l’Olympique de Marseille. Voici les images de l’impressionnants craquage de fumigènes promis par les groupes !

Comme promis, les supporters marseillais ont réalisé un craquage de fumigène historique ce vendredi soir pour fêter les 30 ans de la Ligue des Champions remportée en 1993 par l’OM. Des images ont pu être capturées par BFM Marseille et partagées en masse sur les réseaux sociaux. Ce craquage de fumigènes a eu lieu sur tout le littoral, partant de la plage de Corbières en passant par le Vieux Port et la Pointe Rouge. Une soirée historique noblement célébrée par les supporters venus en masse voir la rencontre entre l’OM et l’AC Milan sur le Vieux-Port.

⚽ Pour les 30 ans du sacre de l’OM en Ligue des Champions, les supporters ont allumé des fumigènes sur tout le littoral marseillais pic.twitter.com/FI2ZBBDCgA — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) May 26, 2023

« Mes plus grandes émotions ont un nom : Marseille. C’est la ville de tous mes rêves, de toutes mes passions. » Bernard Tapie 💙🕊️ pic.twitter.com/4iTpQlxv76 — 𝘊𝘩𝘦𝘷𝘢𝘭𝘪𝘦𝘳_𝘙𝘰𝘻𝘦 (@Chevalier_Roze) May 26, 2023

