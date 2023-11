OM : Les informations à savoir absolument avant le match vs Lyon !

Le match face à Lyon a été reporté au 6 décembre prochain. Le club a donné quelques informations pratiques aux supporters !

L’Olympique de Marseille jouera le 6 décembre prochain le match face à Lyon au Vélodrome. Le club a donné quelques informations pratiques pour les supporters qui voudraient venir soutenir les Marseillais.

🗓 Suite au report de la rencontre #OMOL au 6 décembre prochain, retrouvez toutes les informations liées à la billetterie de ce match comptant pour la 10ème journée de @Ligue1UberEats 👇 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 20, 2023

La billetterie réouvrira donc ce mardi 21 novembre à 10h pour les personnes déjà détentrices d’un billet pour la rencontre. Pour les membres, la billetterie ouvrira ce jeudi 23 novembre à 10h avec de nouveau 24h de priorité sur les autres supporters. La billetterie pour le Grand Public sera donc ouverte ce vendredi 24 novembre.

Communiqué OM :

Dans le but de vous retrouver rapidement à nos côtés et pour répondre à une très forte demande autour de cette rencontre, nous avons décidé de mettre en place un système d’avoir pour tous les détenteurs de billets concernés par cette situation imprévue. Cet avoir est crédité sur votre compte OM.fr Veuillez noter que les billets actuellement en votre possession pour cette rencontre ne seront plus valables. Cet avoir sera également utilisable tout au long de la saison en cours, vous offrant la flexibilité de choisir le ou les matchs auxquels vous souhaitez assister, avec notamment une priorité d’achat pour la rencontre du dimanche 31 mars face au PSG. Enfin, nous tenons à préciser que si, pour quelque raison que ce soit, vous n’utilisez pas votre avoir d’ici la fin de la saison 2023/2024, un processus de remboursement sera mis en place.

Jouer le match dans un stade neutre et à huis clos !

🎙 « On a été agressés, on a frôlé la catastrophe. Il n’y a aucune conséquence et même au bout du bout c’est nous qui devons réajuster la manière dont on se déplace à Marseille pour que notre sécurité elle soit garantie. » pic.twitter.com/Qdfysb2RBa — RMC Sport (@RMCsport) November 10, 2023

Vincent Ponsot, directeur général adjoint de l’OL, espère jouer ce match à huis clos sur terrain neutre. Il l’a dit ce vendredi dans des propos rapportés par RMC. « Toutes les voies de recours à notre disposition et on fera le point une fois qu’on sera allé au bout des procédures. Un boycott de la rencontre? On n’en est pas à ce stade. On va faire nos recours parce qu’on estime être dans notre bon droit. On espère obtenir quelque chose de différent. Si ce n’est pas le cas, il faudra un échange avec nos joueurs et entraîneurs qui étaient dans le bus. On ne demande aucune sanction sportive contre Marseille. Même si on estime que Marseille aurait pu faire beaucoup mieux, les joueurs et entraineurs de Marseille n’y sont pour rien et se sont comportés de manière exemplaire. On veut que la sécurité des joueurs et de notre staff soit garantie. Aujourd’hui, en l’état, au vu de ce qu’il s’est passé, de ce qu’on peut lire, on ne veut pas jouer à Marseille, on veut jouer sur terrain neutre ou qu’on nous propose autre chose. On sera inflexible par rapport à ça, on veut qu’il y ait des conséquences. »