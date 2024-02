OM : Les jeunes marseillais affronteront le Stade Rennais en Gambardella !

Après avoir éliminé le PSG et s’être sauvé de justesse contre Le Mans dimanche dernier, les minots de l’Olympique de Marseille joueront à Rennes le 31 mars prochain.

L’Olympique de Marseille va continuer son aventure pour la Gambardella ! Après avoir éliminé le PSG à domicile dans un OM Campus en feu, les jeunes marseillais ont passé les huitièmes de finale contre Le Mans dimanche dernier. Par deux fois, les joueurs de Christian Bracconi se sont qualifiés en passant pa les séances de tirs au but.

Ce jeudi a eu lieu le tirage pour les 1/4 de finale. L’Olympique de Marseille se déplacera donc à Rennes pour y affronter le Stade Rennais. La rencontre se déroulera en Bretagne le 31 mars 2024 à 15h. En cas de qualification pour les 1/2 finale, les Marseillais affronteront le vainqueur du match entre Reims et Brest.

Dosso, le jeune gardien de l’OM devenu révélation !

Durant ces phases éliminatoires, le jeune gardien marseillais Aboubaka Dosso s’est illustré. Karim Attab, journaliste pour Maritima, s’est exprimé à son sujet dans un entretien accordé à Foot Mercato.

« À l’OM, on estime que c’est un joli coup qui a été réalisé en septembre quand ils l’ont récupéré alors qu’il n’avait pas été gardé par le PSG. Pour l’instant, ce qui est sûr, c’est qu’il fait l’unanimité lors de tous les matches de Gambardella, notamment les trois derniers, explique Karim Attab. En 1/32e de finale, contre Toulon, il a été décisif en arrêtant un pénalty en plein match. Contre le PSG, en 1/16e de finale, je pense que, si ce n’est pas lui, on n’arrive pas à la séance de tirs au but. Et encore, l’OM se qualifie avec un tir au but raté pour les Parisiens. Hier (dimanche, ndlr), franchement, ça a vraiment été exceptionnel car il a été très bon même s’il a fait une faute de main sur le troisième but du Mans. Il a arrêté un pénalty du Mans en plein match puis il a continué à faire son show pendant la séance de tirs au but. Il fait 2 arrêts déterminants, notamment l’avant-dernier pour garder l’OM dans la série et celui qui permet ensuite au capitaine Trigano de marquer sur la fin. c’est un gardien félin, qui est grand. À mon avis, il va pouvoir continuer avec l’OM. Même si on s’est rendu compte, en ce qui concerne la politique des gardiens chez les jeunes, que Simon Ngapandouetnbu est en fin de contrat et n’a jamais vraiment eu sa chance. Jelle Van Neck est un bon gardien mais pour l’instant mis à part faire des feuilles de match en tribunes, il n’a rien fait véritablement avec l’OM. Mais c’est sûr que quand vous voyez un jeune gardien de 2006, qui prend autant de place dans la cage et a autant d’importance dans le groupe, je pense que la Gambardella et le parcours de l’OM vont encore le mettre en lumière. À partir de ce moment-là, il faudra voir ce que l’OM va lui proposer. »