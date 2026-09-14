OM : les joueurs applaudis, McCourt dans le viseur des supporters…

Malgré une troisième défaite consécutive, les joueurs de l’OM ont été applaudis par le parcage marseillais à Rennes. Les supporters restent pourtant écœurés par la situation. Mais leur colère vise désormais moins l’équipe que Frank McCourt, considéré comme le principal responsable de son affaiblissement.

Trois points après quatre journées et déjà trois défaites consécutives : le début de saison de l’OM est inquiétant. Pourtant, au coup de sifflet final à Rennes, les joueurs ont été applaudis lorsqu’ils sont venus saluer les supporters marseillais.

Ces encouragements ne traduisent pas une acceptation de la défaite. Le public a simplement reconnu l’attitude d’une équipe qui n’a pas renoncé. Malgré ses limites et son manque d’efficacité, l’OM a rivalisé avec Rennes et aurait pu repartir avec un meilleur résultat.

Une équipe qui fait avec ses moyens

Les supporters ne dédouanent pas totalement les joueurs, mais ils savent que le problème les dépasse. Bruno Genesio doit composer avec un effectif réduit, plusieurs blessures et des postes insuffisamment pourvus. L’absence de recrue durant le mercato estival l’oblige même à intégrer plus rapidement certains jeunes.

Le public peut pardonner les limites d’une équipe lorsqu’elle se bat. Il accepte beaucoup moins facilement qu’elle ait été volontairement affaiblie par les choix de son propriétaire.

McCourt désormais au centre des critiques

La rigueur financière imposée par Frank McCourt a désormais des conséquences sportives visibles. L’OM s’est séparé de plusieurs joueurs sans compenser tous les départs et ne dispose plus des mêmes armes que ses principaux concurrents.

Après la défaite à Rennes, Genesio a lui-même réclamé davantage de clarté :

« Il faut peut-être expliquer les choses plus clairement. Et ce n’est pas à moi de le faire. »

Une déclaration rapportée par L’Équipe. Si l’objectif n’est plus le haut du tableau et que cette saison doit servir à assainir les comptes, McCourt doit désormais l’assumer publiquement.