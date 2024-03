OM : Les Marseillais déroulent, doublé d’AUBA… La réponse envoyée à MARCELINO !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est imposé 4-0 face au Villarreal de Marcelino ce jeudi soir ! Voici le replay de notre debrief juste après la rencontre avec nos journalistes Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane et nos invités Sourigna et Hervé Bercane.

