OM : Les Marseillais tiennent leur revanche contre Annecy !

Après avoir avoir été éliminé en Coupe de France face à Annecy il y a deux saisons, l’Olympique de Marseille tient sa revanche avec la victoire écrasante 5-1 de la section amputés !

Ce samedi la section amputés de l’Olympique de Marseille a collé une raclée à Annecy pour son premier match ! Cette victoire fait forcément écho auprès des supporters après l’élimination en Coupe de France il y a deux saisons.

L’Olympique de Marseille lance son équipe de football pour amputés.

L’Olympique de Marseille et Treizième Homme sont heureux d’annoncer le lancement de leur équipe de football pour amputés. L’OM devient ainsi le premier club de Ligue 1McDonald’s à disposer d’une telle section.

Ce dimanche 19 janvier, les joueurs de la nouvelle section « football pour amputés » de l’Olympique de Marseille fouleront les pelouses de l’OM Campus à l’occasion de leur premier entraînement.

Ils se verront remettre leur équipement et souhaiter la bienvenue par Lucie Venet, Directrice exécutive de Treizième Homme, organisation qui accompagnera l’équipe.

En avant-match de la rencontre de ce dimanche face au RC Strasbourg à l’Orange Vélodrome, les joueurs de cette nouvelle équipe seront présentés au public et reçus par le Président Pablo Longoria, qui leur remettra symboliquement leurs maillots.

Parrainée par l’ancien Olympien Romain Alessandrini, l’équipe s’entraînera à l’OM Campus et disputera le Championnat des clubs français de football pour amputés, dont la première place donne accès à la Ligue des champions de cette même discipline.

Entouré par un staff de trois personnes, l’effectif est composé de neuf joueurs, dont plusieurs sont des cadres réguliers de l’équipe nationale.

Pour celles et ceux qui souhaitent venir encourager nos Olympiens, la 1ère journée de championnat a été fixée au week-end du 8/9 février 2025 et se tiendra à l’OM Campus. Les horaires exacts seront communiqués ultérieurement sur le site OM.fr.

Fabrizio Ravanelli, Conseiller institutionnel et sportif : « Le football est le sport le plus populaire qui soit, et à ce titre, il est nécessaire qu’il reste accessible à toutes et à tous. A cet égard, nous sommes particulièrement fiers d’être le premier club de Ligue 1 McDonald’s à disposer d’une section de football pour amputés. L’OM et Treizième Homme accordent une grande importance à l’inclusivité, et nous sommes convaincus que cette équipe contribuera à porter les valeurs du club et à le faire rayonner, sur le terrain et en-dehors . »