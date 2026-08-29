OM : Les mots fort de Stéphane Richard sur l’ambition du club

L’Olympique de Marseille ne compte pas aborder la Ligue Europa en simple figurant. Stéphane Richard l’a clairement affirmé, tout en rappelant que le club traverse une période économique délicate et doit impérativement réduire sa masse salariale.

« On joue la Ligue Europa pour pas faire de la figuration »

Le président de l’OM, Stéphane Richard, a tenu à afficher les ambitions du club sur la scène européenne.

« ON JOUE LA LIGUE EUROPA POUR PAS FAIRE DE LA FIGURATION ! »

Un message clair alors que Marseille s’apprête à retrouver une compétition européenne importante, avec plusieurs affiches relevées au programme.

Richard assure donc que l’OM veut rester compétitif et ne se contentera pas de participer.

Une ambition maintenue malgré une situation « difficile »

Le président olympien n’a toutefois pas éludé les contraintes actuelles.

« La situation du club est une situation difficile. On doit absolument réduire la masse salariale, c’est indispensable, on s’y attelle avec le maintien d’une ambition sportive. »

Une nouvelle fois, la direction marseillaise insiste donc sur la nécessité de concilier réduction des coûts et ambitions sportives.

Le défi est immense : l’OM doit encore alléger sa masse salariale, gérer plusieurs départs dans les derniers jours du mercato et tenter de renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

Mais le message de Stéphane Richard est sans ambiguïté : les contraintes financières ne doivent pas empêcher Marseille de viser haut en Ligue Europa.