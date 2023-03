OM : Les mots forts d’Alexis Sanchez !

Après la terrible élimination de l’OM par Annecy en quart de finale de Coupe de France, les marseillais vont devoir se relancer à Rennes ce dimanche. L’attaquant Alexis Sanchez s’est présenté devant les journalistes en conférence de presse au centre RLD, l’international chilien a eu des mots forts concernant ce match perdu de mercredi…

C’est une défaite qui fait mal, peut être la pire de ma carrière

« C’est une défaite qui fait mal, peut être la pire de ma carrière… c’est dur pour moi et mes coéquipiers, on ne peut que présenter nos excuses à nos formidables supporters qui sont toujours là. On doit gagner à Rennes ! On doit être concentré surtout à domicile, on ne doit pas lâcher nos adversaires, on ne peut pas se relâcher, on doit tout donner, on doit être à 200%, cela ne fait qu’une saison mais je ne suis pas là pour le soleil mais pour gagner des matches. » Alexis Sanchez – source : Conférence de presse (03/03/2023)

L’OM affronte Rennes ce dimanche à 20h45.