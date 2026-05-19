OM : les mots forts de Timothy Weah aux supporters marseillais !

Dans un message publié sur Instagram, Timothy Weah a tenu à remercier les supporters de l’Olympique de Marseille pour leur soutien tout au long de la saison. L’international américain a livré un texte personnel et chargé d’émotion, marqué par des déclarations fortes sur son attachement à Marseille et à l’OM.

Timothy Weah déclare sa flamme à l’OM et aux supporters

À travers une publication remarquée sur Instagram, Timothy Weah a adressé un message puissant aux supporters de l’Olympique de Marseille. Arrivé dans un contexte très observé, l’attaquant américain a choisi de prendre la parole publiquement pour remercier le public marseillais après cette première saison sous les couleurs olympiennes.

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Dans son texte, le joueur a multiplié les marques d’affection envers le club phocéen et son environnement. “Ma maison, ma famille, mon club, mes supporters”, a écrit Timothy Weah, avant de saluer l’accueil reçu depuis son arrivée à Marseille.

L’international américain a également insisté sur le rôle du public olympien dans les moments difficiles. “Quand plus personne ne croyait en moi, vous l’avez fait”, a-t-il ajouté, mettant en avant la relation particulière construite avec les supporters de l’OM au fil des mois.

Une saison marquée par l’émotion et l’engagement

Dans ce même message, Timothy Weah a évoqué l’investissement personnel qu’il estime avoir consacré au club durant cette première année à l’Olympique de Marseille. “Je dois à Marseille mon sang, ma sueur et mes larmes”, a écrit le joueur, dans une déclaration qui a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Le message fort de Weah… pic.twitter.com/6P8vMvoADU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2026



L’ancien joueur de la Juventus a également voulu transmettre un message d’espoir aux supporters marseillais. “Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Continuez à y croire”, a lancé l’attaquant américain, avant de conclure avec une phrase forte à destination du peuple olympien : “Fier d’être Marseillais.”

Ce message intervient alors que l’OM poursuit sa reconstruction sportive et cherche à consolider son projet autour d’un effectif impliqué et connecté à son public. Avec cette déclaration, Timothy Weah confirme en tout cas son attachement à Marseille et à l’environnement unique du club olympien.