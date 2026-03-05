OM : Les mots forts et durs de Nasri !

Éliminé en quart de finale de la Coupe de France par Toulouse mercredi soir (2-2, 3 t.a.b. à 4), l’Olympique de Marseille a vécu une nouvelle désillusion cette saison. Consultant pour Canal+ Foot, l’ancien joueur marseillais Samir Nasri a vivement réagi à la prestation olympienne, pointant un problème mental récurrent au sein de l’effectif.

Samir Nasri dénonce la fragilité mentale de l’OM

La déception est forte autour de l’Olympique de Marseille après la sortie de route en Coupe de France face au Toulouse FC. L’OM espérait confirmer sa dynamique après sa victoire spectaculaire contre l’Olympique Lyonnais (3-2) en Ligue 1, mais l’équipe marseillaise n’a pas réussi à franchir l’obstacle toulousain au stade Vélodrome.

Consultant sur Canal+ Foot, Samir Nasri, ancien milieu formé à Marseille et passé par l’équipe première entre 2004 et 2008, s’est montré très critique à propos de la solidité psychologique de l’équipe. « Quand on analyse les matchs, on voit que, même si les joueurs ont une avance au score, s’ils prennent un but, le château de cartes s’effondre. Mentalement, il y a un problème dans cette équipe », a-t-il déclaré sur Canal+ Foot.

Cette analyse intervient alors que l’OM reste engagé dans la lutte pour les places européennes en Ligue 1, mais vient de perdre l’une de ses opportunités de trophée cette saison.

La crainte d’une fin de saison compliquée en Ligue 1

Actuellement 4e du classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille reste en course pour le podium mais accuse un retard important sur le Paris Saint-Germain en tête du championnat. Dans ce contexte, Samir Nasri s’inquiète de la capacité de l’équipe à enchaîner les résultats positifs. « Marseille, c’est un club qui est capable de relancer n’importe qui », estime l’ancien international français.

Le calendrier qui attend l’OM nourrit également ses inquiétudes. Les Marseillais doivent affronter Toulouse le 7 mars, Auxerre le 15 mars, Lille le 22 mars puis Monaco le 5 avril. « J’ai peur des quatres matchs (à venir, Toulouse le 7 mars, Auxerre le 15, Lille le 22 et Monaco le 5 avril, ndlr). Donc forcément, j’ai peur de n’importe quel adversaire », a-t-il poursuivi.

L’ancien joueur marseillais a même rappelé un souvenir douloureux de l’histoire du club : « Franchement, demain si l’OM joue Carquefou (équipe de Régional 2, le septième échelon national, ndlr), moi j’ai peur. C’est la vérité. »