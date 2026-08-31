OM : Les notes de Kondogbia… soirée cauchemardesque !

L’Olympique de Marseille est retombé sur terre. Une semaine après sa victoire convaincante contre Strasbourg (4-0), l’équipe de Bruno Genesio s’est inclinée sur la pelouse de l’AS Monaco (2-0), dimanche soir, lors de la deuxième journée de Ligue 1. Titularisé dans l’axe de la défense, Geoffrey Kondogbia a vécu une rencontre particulièrement difficile face au jeune Paris Brunner.

L’OM puni par un Brunner étincelant

Monaco a rapidement pris l’avantage grâce à une tête de Paris Brunner, parfaitement servi par Aleksandr Golovine à la 13e minute. Malgré une possession importante, les Marseillais ont manqué de rythme, de précision et de profondeur pour véritablement inquiéter la défense monégasque.

Au retour des vestiaires, Timothy Weah a trouvé le petit filet avant que Brunner ne frappe une seconde fois. Lancé dans la profondeur, l’attaquant allemand a résisté à Geoffrey Kondogbia, l’a éliminé avant d’effacer Conrad Egan-Riley et de tromper Jeffrey de Lange (54e). Touché à la cuisse dans la foulée, Kondogbia a dû céder sa place à Nayef Aguerd à la 59e minute. Une soirée difficile sur le plan sportif, mais également inquiétante physiquement pour l’OM, qui a aussi perdu Tochukwu Nnadi et Angel Gomes sur blessure.

La note de Geoffrey Kondogbia : 2/10



Aligné dans une défense centrale décimée par les absences et les mouvements du mercato, Geoffrey Kondogbia a connu un véritable calvaire face à Paris Brunner. Plutôt correct dans certaines interventions en première période, l’ancien Monégasque a surtout souffert dès que l’ASM a accéléré et recherché la profondeur.

Son action sur le deuxième but résume ses difficultés. Dominé dans le duel et incapable de contenir la vitesse de Brunner, il est ensuite éliminé par le crochet de l’attaquant allemand. Une séquence qui pèse lourd dans son appréciation générale. Sa sortie sur blessure après moins d’une heure de jeu est venue conclure une rencontre très compliquée, durant laquelle son manque de vitesse et ses difficultés dans les duels ont été particulièrement exposés.

Les notes de Kondogbia dans la presse

Média Note Appréciation L’Équipe 2/10 Une soirée qualifiée de « cauchemar ». Aligné en défense centrale, Kondogbia a été constamment tourmenté par Paris Brunner, notamment sur le deuxième but, avant de sortir blessé à la cuisse à la 59e minute. La Provence 2/10 Une rencontre très difficile dans l’axe de la défense. Kondogbia a souffert face à la vitesse et à la puissance de Brunner, qui l’a nettement dominé sur l’action du deuxième but. Maxifoot 4/10 Une première période plutôt correcte, avec plusieurs interventions pour contenir les transitions monégasques. Sa seconde période a été beaucoup plus difficile : dominé physiquement puis éliminé par Brunner sur le deuxième but, il est ensuite sorti touché à la cuisse. Foot Mercato 3/10 Dépassé par Brunner sur le deuxième but, Kondogbia a d’abord tenté de retenir l’attaquant avant d’être éliminé. Une action catastrophique, à l’image de ses difficultés face au buteur monégasque.

Avec une moyenne de 2,75/10, Geoffrey Kondogbia apparaît comme l’un des principaux flops marseillais de cette rencontre. Maxifoot se montre légèrement moins sévère en retenant sa première période correcte, mais les quatre médias s’accordent sur ses très grandes difficultés face à Paris Brunner.