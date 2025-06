OM : Les nouveaux maillots (domicile et extérieur) présentés !

Alors que la saison 2025-26 s’annonce cruciale avec le retour de l’Olympique de Marseille (OM) en Ligue des Champions, le président Pablo Longoria et son équipe peaufinent un projet ambitieux afin d’offrir à Roberto De Zerbi un effectif des plus compétitifs. Deuxièmes de Ligue 1 lors du dernier exercice, les Phocéens ambitionnent de briller sur la scène européenne, un objectif soutenu par une politique de recrutement ciblée et la présentation d’une nouvelle tunique domicile, dévoilée ce lundi par l’équipementier Puma.

Une tunique qui célèbre l’identité marseillaise

Parallèlement, Puma a levé le voile sur le nouveau maillot domicile 2025-26, une pièce qui va bien au-delà d’une simple tenue de match et se veut un symbole d’appartenance. Dans un communiqué, l’équipementier explique : « Puma et l’Olympique de Marseille ont le plaisir de dévoiler aujourd’hui le nouveau maillot domicile de la saison 2025-2026. Plus qu’une simple tenue de match, cette nouvelle tunique fait déjà partie de la vie des Marseillais et rend hommage à l’âme de la ville et à la richesse de son héritage. »

Dans toutes les villes, ⁰tous les stades, ⁰tu verras toujours un maillot, un drapeau, une écharpe levée aux couleurs de l’OM. 💙⁰⁰𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝗻𝗼𝘂𝘀, 𝗹’𝗮𝗿𝗺𝗲́𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀. ⚔️ pic.twitter.com/DggFDB8Rrj — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 17, 2025



Le design, qualifié d’« historique déjà iconique », s’inspire du savoir-faire marseillais avec un motif blanc immaculé orné de 10 anciens logos olympiens en surbrillance, un clin d’œil à l’histoire du club.

Le symbole d’une 𝒗𝒊𝒍𝒍𝒆 et d’une 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 🤍💙 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝐨𝐬 en surbrillance pour honorer notre histoire.

Un 𝐜𝐨𝐥 pour assumer son identité.

Une 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞 pour se rappeler qui on est. pic.twitter.com/6FodHyKgHI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 16, 2025



Le maillot intègre également un col de style polo et des accents de bleu ciel, couleurs emblématiques de l’OM, incarnant « l’élégance intemporelle des générations marseillaises qui ont façonné le club et l’histoire populaire de la cité phocéenne ». À l’arrière, sous le col, l’armoirie de la ville, avec sa devise « Marseille resplendit par ses hauts faits », souligne le lien avec les supporters. Puma revendique une approche épurée, concentrée sur « une volonté de transmission, de passion et de fierté partagée ».

C’est bien plus qu’un maillot, c’est notre 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐞́.

Comme un repas marseillais, le nouveau maillot domicile 2025/2026 se raconte et se partage. Il fait déjà partie de nos vies et ressemble à son peuple, élégant et fier. 👕💙

🛍️ Disponible dès mercredi sur… pic.twitter.com/izjwgFsPVm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 16, 2025

Une campagne ancrée dans la culture locale

🗣️👕Quel est votre avis sur les nouveaux maillots de l’OM ? domicile et extérieur ? #OM #maillots #TeamOM pic.twitter.com/qYGUAtPSos — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 17, 2025

La campagne de lancement, pensée comme une scène de vie marseillaise, met en scène les joueurs de l’effectif aux côtés de l’ancien milieu Marcel Dib. Ensemble, ils ont préparé des pizz’ marseillaises dans une osteria locale, mêlant rires, anecdotes et convivialité. « Entre rires et partage d’anecdotes autour de la table, les valeurs de convivialité et de transmission ont été au cœur de ce moment », précise Puma. Cette opération souligne l’attachement de l’OM à son identité, à ses racines et à l’authenticité de la culture marseillaise, renforçant le lien émotionnel avec les supporters, à l’aube d’une saison où le club espère marquer les esprits.