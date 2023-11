OM : Les paris RATES de LONGORIA pendant le MERCATO ! Retour de la VENTE OM ! (Avec Franck Passi)

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Rendez-vous à 17h30 ce lundi en direct du studio pour un nouvel opus de Débat Foot Marseille. Nos journalistes sur le plateau sont Nicolas Filhol, Rayane Benmokrane et nos invités Jean-Charles De Bono, notre consultant et Franck Passi, ancien coach de l’OM ! Focus sur l’actu de l’OM et les matchs à venir ! Préparez vos questions pour la FAQ.

Retour sur OM – LOSC (0-0)

– Analyse à froid

– Fait du match

– Man & Merguez

– Résultats et classement du weekend

– Lyon en grande difficulté, pourquoi ? Compliqué de coacher le vestiaire à Lyon ? Que compte faire Laurent Blanc ?

Gros débat : Les paris ratés de Longoria

Marcelino, erreur de casting, quid des paris ratés du recrutement ?

Flop la saison précédente :

Lodi, irrégulier et inquiétant ? Aubameyang sifflé ! Correa transparent. Kodogbia, devenu remplaçant à l’Atlético, enfin lancé ? Murillo décrié en Belgique…

Arrivés en provenance du Championship Sarr médiocre, Ndiaye insuffisant et

Meité, jeune en vue dans un petit club Lorient. A l’aise lors de son entrée ?

Trop de paris, risque trop grand ?

C’était déjà le cas avec Guendouzi, Saliba, Under, Sanchez, Kolasinac…

Les rumeurs de vente du club reviennent, un lien avec les mauvais résultats ?