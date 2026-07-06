OM : les premières images de la reprise avec Bruno Genesio, Greenwood, Gomes…

L’Olympique de Marseille a partagé ce lundi 6 juillet les premières images de la reprise de l’entraînement au centre Robert Louis-Dreyfus. Les joueurs qui ne disputent pas la Coupe du monde ont retrouvé La Commanderie pour lancer la préparation estivale, sous les ordres du nouvel entraîneur Bruno Genesio.

Bruno Genesio dirige sa première journée à La Commanderie

Après plusieurs semaines de coupure, l’OM a officiellement lancé sa saison 2026-2027. Le club a diffusé, ce lundi matin, les premières images de la reprise au centre Robert Louis-Dreyfus, où les joueurs présents ont découvert leur nouveau staff emmené par Bruno Genesio, nommé entraîneur durant l’intersaison.

Cette première journée marque le véritable début d’un nouveau cycle à Marseille. Arrivés progressivement à La Commanderie à partir de 9 heures, les joueurs non concernés par la Coupe du monde ont retrouvé les installations du club pour une prise de contact avec le staff technique avant le lancement de la préparation.

BG x MG 🤝 pic.twitter.com/CXkhu1GNRr — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 6, 2026

Des tests avant le retour sur les terrains

Comme chaque été, cette reprise est consacrée aux traditionnels examens médicaux et tests physiques. Les joueurs récupèrent également leur équipement avant d’entamer un programme qui se poursuivra jusqu’à mardi.

Le travail sur le terrain débutera à partir de mercredi avec les premières séances de préparation athlétique. Un passage incontournable avant une saison qui s’annonce particulièrement dense entre les compétitions nationales et la Ligue Europa.

Les internationaux rejoindront le groupe plus tard

Tous les joueurs de l’effectif n’étaient pas présents ce lundi. Les internationaux ayant prolongé leur saison avec leur sélection bénéficient de congés supplémentaires et retrouveront le groupe dans les prochaines semaines.



Cette reprise lance également une nouvelle page de l’histoire récente de l’OM. Durant l’intersaison, le club a profondément renouvelé son organigramme avec Stéphane Richard à la présidence, Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif et Bruno Genesio sur le banc. Les premières images diffusées ce lundi symbolisent ainsi le début concret de cette nouvelle ère, avec l’objectif de tourner définitivement la page de la saison précédente et de préparer les nombreux défis qui attendent les Marseillais.