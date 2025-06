OM : Les premières informations sur la préparation estivale 2025

Alors que la saison 2025-26 approche à grands pas, l’Olympique de Marseille affine sa préparation estivale pour aborder la Ligue des Champions et le championnat dans les meilleures conditions. Selon des informations révélées par La Provence ce mercredi 18 juin 2025, le programme de la présaison olympienne commence à prendre forme sous la direction de Roberto De Zerbi.

Un départ pour les Pays-Bas le 17 juillet

La reprise des entraînements est fixée au 10 juillet 2025, et une semaine plus tard, le 17 juillet, l’équipe s’envolera pour les Pays-Bas. Les Olympiens poseront leurs valises au centre technique de l’équipe nationale néerlandaise, situé près d’Utrecht, pour une semaine de travail intensif. Ce stage offrira à De Zerbi l’opportunité de peaufiner sa tactique avec un effectif qui devrait être renforcé d’ici là, dans le cadre d’un mercato déjà actif avec des noms comme Angel Gomes et Conrad Jaden Egan-Riley.

L’Air Cup en Espagne et Andorre

Après ce passage aux Pays-Bas, l’OM mettra le cap sur Tarragone et Andorre pour participer à l’Air Cup, un tournoi de présaison programmé du 24 au 29 juillet 2025. Au menu, deux matchs amicaux : le premier contre Al Jazira (Émirats Arabes Unis) le 26 juillet à Andorre, suivi d’une rencontre face aux Espagnols de Valence le 29 juillet à Tarragone. Ces oppositions contre des équipes d’horizons variés permettront à De Zerbi d’évaluer la polyvalence et la compétitivité de son groupe, tout en offrant aux supporters une première occasion de jauger les nouvelles recrues.

Retour au Vélodrome pour deux matchs amicaux

Après ces déplacements, l’OM rentrera à Marseille pour disputer deux matchs amicaux au Stade Vélodrome, dont les adversaires restent pour l’instant inconnus. La Provence indique qu’il s’agira de deux équipes européennes, ce qui promet des rencontres de haut niveau pour préparer la reprise de la Ligue 1, fixée au 15 août 2025. Ces matchs à domicile devraient galvaniser les supporters, déjà impatients de voir l’équipe évoluer dans sa nouvelle tunique domicile 2025-26, dévoilée récemment par Puma.