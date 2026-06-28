OM : Les premières infos sur la présaison !

L’Olympique de Marseille a programmé une partie de sa préparation estivale en Côte d’Ivoire. Avant ce déplacement, les joueurs reprendront le chemin de La Commanderie au début du mois de juillet pour lancer la présaison, alors que l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc est attendue mais n’a pas encore été officialisée.

L’OM mise sur un stage en Afrique pour sa préparation

L’Olympique de Marseille a arrêté les grandes lignes de son programme estival. Selon les informations de Foot Mercato, le club phocéen effectuera un stage de présaison en Côte d’Ivoire, une destination retenue pour poursuivre la montée en puissance du groupe après les premiers jours de travail en Provence.

La reprise est prévue entre le 5 et le 7 juillet à La Commanderie. Cette première étape permettra aux joueurs de réaliser les traditionnels examens médicaux ainsi que les tests physiques avant le début du travail sur le terrain. Une fois cette phase achevée, le groupe prendra la direction de la Côte d’Ivoire afin de poursuivre sa préparation estivale dans un environnement différent, avant d’enchaîner avec les rencontres amicales de l’intersaison.

Bruno Genesio attendu pour prendre les commandes

Ce programme a été élaboré alors que le futur entraîneur n’a pas encore été officiellement nommé. Toutefois, Bruno Genesio est annoncé comme le favori pour prendre les rênes de l’OM. Plusieurs médias, dont Foot Mercato, indiquent que le technicien est attendu sur le banc marseillais, même si le club n’a pas encore confirmé sa nomination.

Cette organisation de la présaison de l’OM témoigne de la volonté du club de préparer au mieux le prochain exercice de Ligue 1, avec un calendrier structuré dès les premiers jours de juillet. Le stage en Côte d’Ivoire constituera une étape importante de cette montée en régime avant les premiers matchs amicaux et les dernières semaines de préparation précédant le début de la saison.

À ce stade, ni le club ni le futur staff n’ont communiqué officiellement sur le contenu sportif du stage ou sur le programme détaillé des rencontres de préparation. Les informations disponibles concernent uniquement l’organisation générale de cette préparation estivale de l’OM, telle que révélée par Foot Mercato.