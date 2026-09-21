OM : les premières nouvelles de Paixão et Harit sortis sur blessures face au PSG !

L’OM n’a pas seulement perdu le Classique face au PSG (1-2) dimanche soir. Igor Paixão a été contraint de quitter très rapidement ses partenaires, tandis qu’Amine Harit est également sorti en cours de rencontre. Bruno Genesio a donné de premières indications sur l’état de santé de ses deux joueurs après le match.

L’image avait forcément suscité de l’inquiétude.

Titulaire face au PSG, Igor Paixão a dû quitter la pelouse dès la première période, après seulement une trentaine de minutes de jeu. Le Brésilien n’était pas en mesure de poursuivre la rencontre et a été remplacé par Angel Gomes.

Après le coup de sifflet final, Bruno Genesio a livré un premier diagnostic, encore très prudent.

Une possible torsion de la cheville pour Paixão

L’entraîneur de l’OM évoque une possible torsion de la cheville concernant son ailier brésilien.

Genesio a toutefois immédiatement précisé qu’il n’avait aucune certitude à ce stade sur la nature exacte du problème.

Il faudra donc attendre les examens médicaux pour connaître précisément la blessure et surtout une éventuelle durée d’indisponibilité.

Il serait ainsi prématuré de parler d’entorse ou d’un forfait de plusieurs semaines.

La situation sera particulièrement surveillée alors que l’OM dispose déjà d’un effectif réduit et que Paixão fait partie des joueurs offensifs les plus régulièrement utilisés par Genesio.

Plus rassurant pour Harit

Les nouvelles sont en revanche beaucoup plus rassurantes concernant Amine Harit.

Le Marocain avait lui aussi été contraint de quitter la pelouse, faisant craindre une nouvelle blessure dans le secteur offensif.

Mais selon Genesio, Harit souffrait simplement de crampes. À ce stade, rien n’indique donc une blessure musculaire ou une indisponibilité à venir pour le milieu offensif.

L’attention va désormais principalement se porter sur Paixão.

Des examens devraient permettre de déterminer la nature exacte de son problème à la cheville et sa disponibilité pour les prochains rendez-vous de l’OM.