OM: les premiers mots de Benatia !

L’Olympique de Marseille a officialisé ce jeudi l’arrivée de Mehdi Benatia dans l’organigramme du club phocéen en tant que conseiller sportif de Pablo Longoria.

« L’Olympique de Marseille informe qu’un accord a été trouvé avec Mehdi Benatia pour exercer les fonctions de conseiller sportif. Formé à l’OM puis passé par certains des plus prestigieux clubs européens, dont le Bayern Munich et la Juventus FC, Mehdi Benatia mettra à la disposition de l’OM, en qualité de prestataire, son vécu et sa connaissance du football moderne« , pouvait-on lire dans le communiqué de l’OM.

Benatia ravi de rejoindre l’OM

L’ex-défenseur marocain de 36 ans s’est montré ravi de revenir à Marseille et ainsi rejoindre le projet olympien en espérant y vivre de grands moments. « De l’eau a coulé sous les ponts. À l’époque, je n’avais pas eu l’opportunité de défendre les couleurs de ce club comme je l’avais imaginé. 20 ans plus tard, on me confie une mission, un challenge. C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’humilité que je vais tenter de transmettre ce que j’ai pu vivre et apprendre durant ma carrière. Je suis conscient des enjeux et je mettrai tout en œuvre pour me mettre au service de ce grand club, qu’est l’Olympique de Marseille, » a-t-il publié sur son compte Instagram.