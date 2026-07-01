OM : les premiers mots de Bruno Genesio, nouveau coach de l’Olympique de Marseille

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur, Bruno Genesio, à travers un communiqué publié sur son site officiel. Le technicien français a livré sa première réaction, évoquant les raisons de son choix, ses ambitions et son envie de débuter rapidement ce nouveau chapitre avec le club phocéen.

Bruno Genesio affiche ses ambitions avec l’OM

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L’Olympique de Marseille a lancé une nouvelle étape de son projet sportif en officialisant la nomination de Bruno Genesio au poste d’entraîneur. Dans le communiqué publié par le club, le technicien français explique avoir été convaincu par la vision présentée par les dirigeants marseillais et par l’ampleur du défi qui l’attend. Cette prise de parole constitue sa première déclaration officielle depuis son arrivée sur le banc olympien.

Bruno Genesio a déclaré :

« J’ai choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille parce que j’ai été séduit par le défi qui m’a été présenté. L’OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l’Olympique de Marseille. »

Dans cette intervention, le nouvel entraîneur met en avant le poids historique de l’OM, l’importance de son public et la confiance accordée par les dirigeants du club, notamment Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi.

Une nouvelle dynamique pour l’Olympique de Marseille

Cette officialisation intervient dans un contexte de réorganisation du club, marqué par un changement d’entraîneur et une volonté affichée de bâtir un nouveau cycle sportif. Le départ de l’ancien coach a été officialisé avant l’annonce de l’arrivée de Bruno Genesio, permettant au club d’ouvrir une nouvelle page de son projet.

Le nouvel entraîneur indique vouloir rapidement entamer son travail avec le groupe afin de construire un effectif en adéquation avec les ambitions de l’Olympique de Marseille. Son discours s’inscrit dans une logique de reconstruction et de préparation de la saison à venir, sans annoncer d’objectifs chiffrés ni de changements sportifs précis à ce stade.

Avec cette première déclaration officielle, Bruno Genesio pose les bases de son arrivée à la tête de l’OM, en mettant l’accent sur le défi sportif, l’identité du club et la volonté de répondre aux attentes de l’institution et de ses supporters.