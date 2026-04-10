OM – Les premiers mots de Stéphane Richard : ambitions, attachement à Marseille et sa date de prise de fonction !

Présenté ce vendredi au stade Vélodrome, le futur président de l’OM, Stéphane Richard, a livré ses premiers mots. Entre émotion personnelle et lucidité sur les enjeux, il fixe déjà les priorités du club phocéen.

Une prise de parole marquée par l’émotion et l’ancrage marseillais

Face aux médias, Stéphane Richard n’a pas caché son émotion pour sa première intervention officielle en tant que futur président de l’Olympique de Marseille. « C’est honneur et une grande émotion pour moi d’être avec bous ce matin. Mes premiers mots iront pour remercier Frank. Une grande émotion pour moi parce mes deux passions convergent : Marseille où j’ai grandi et le foot », a-t-il déclaré.

Revenant longuement sur son attachement à la ville, il a insisté sur ses racines et son lien profond avec l’identité marseillaise. « J’ai gardé des liens très forts avec cette ville (…) c’est une ville que je connais intimement ; Je sais ce que représente l’OM. Toute la ville pense et respire pour l’OM. » Un discours en phase avec l’ADN du club, où l’ancrage local reste un marqueur fort.

« Mon entrée en fonction ne sera que le 2 juillet mais on a décidé de faire cette annonce dès maintenant.

Je commencerai dès maintenant à préparer mon entrée en poste. » Stéphane Richard pic.twitter.com/Dc7BjigiA5 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 10, 2026

Ligue des champions et gouvernance : les premiers chantiers évoqués

Au-delà de l’émotion, Stéphane Richard a rapidement abordé les enjeux sportifs et structurels qui attendent l’OM. « J’ai tout à fait conscience du challenge que cela représente. Le club est à la croisée des changements et des changements vont être opérés. La qualification en Ligue des champions est capitale pour l’avenir du club. »

Un objectif clair, dans un contexte où l’Olympique de Marseille vise un retour durable parmi l’élite européenne. Le futur dirigeant a également pointé un autre axe majeur : la relation avec les supporters. « Avec les supporters, il y a un dialogue à réinventer à reprendre », a-t-il affirmé, soulignant l’importance d’un climat apaisé autour du club.

Enfin, Stéphane Richard a précisé le calendrier de sa prise de fonction : « Je ne prendrai mes fonctions que début juillet (le 2). On va mettre en place avec Alban et Medhi une structure de transition qui permettra de m’impliquer dans les décisions à prendre avant la prise de fonction. »

D’ici là, une phase de transition s’ouvre donc à l’OM, avec des décisions stratégiques à anticiper, notamment en vue du mercato et des objectifs sportifs de la saison à venir.