OM : Le onze de départ probable face à Angers

Ce soir à 21h l’Olympique de Marseille reçoit Angers dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer l’entraîneur Jorge Sampaoli ?

A lire : #VenteOM : Tentative d’autopsie d’un drama disproportionné

À l’occasion de la réception du SCO d’Angers, Jorge Sampaoli va pouvoir compter sur le retour de ses recrues Kolasinac et Bakambu dans le groupe ! Le coach argentin pourra également avoir Leonardo Balerdi dans son groupe après sa suspension.

Cependant, il va devoir faire avec plusieurs absents : Gueye et Dieng sont qualifiés avec le Sénégal pour la finale de la CAN, Gerson qui est resté sur le banc avec le Brésil mercredi soir devrait être trop juste pour être dans le groupe. De plus, Konrad, en phase de reprise après une blessure musculaire, sera forfait comme l’a confirmé Jorge Sampaoli lors de la conférence de presse hier…

Pau Lopez pourrait de nouveau être aligné avec le trio : Caleta Car, accompagné de Saliba et peut être les premières minutes de Kolasinac même s’il n’est pas encore à 100%. Luan Peres pourrait se reposer sur le banc à l’occasion de ce match…

Au milieu, Rongier devrait être aligné dans son rôle hybride avec Kamara et Guendouzi. Cengiz Ünder sera logiquement titulaire sur le côté droit, Dimitri Payet devrait reculer d’un cran et retrouver son poste de meneur de jeu. Milik va profiter de l’absence probable de Gerson pour enfin retrouver une place de titulaire. Enfin, le côté gauche pourrait être donné à Cédric Bakambu après l’enchaînement de matchs décevants de la part de Luis Henrique.

Un 3-3-3-1 avec Milik en neuf ?

Pau Lopez

Saliba Caleta-Car Kolasinac

Rongier Kamara

Guendouzi

Ünder Payet Bakambu (ou Henrique)



Milik

Jorge Sampaoli a conscience que son groupe est fatigué. Il devrait donc faire quelques modifications dans son onze de départ…

Il va falloir faire des changements — Sampaoli

« L’équipe a besoin de tous les joueurs. On a besoin que tous les joueurs soient à 100%. J’ai vraiment besoin de tout le monde pour l’équipe. C’est vraiment le rendement collectif qui prime. (…) Il va falloir faire des changements, face à l’enchaînement des matchs et à l’accumulation de la fatigue. C’est un match difficile, parce que l’adversaire est moins fatigué ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (03/02/2022)

Les recrues Bakambu et Kolasinac pourraient donc avoir plus de temps de jeu face à Angers, Sampaoli estime cependant qu’ils ne sont pas encore à 100% : « l’arrivée de Kolasinac est faite pour avoir plus d’options, que Luan Peres puisse souffler. Lui et Bakambu devront jouer même s’ils ne sont pas prêts à 100%. Quand on joue tous les trois jours, on a besoin d’avoir différentes options. S’ils avaient été qualifiés, ils auraient joué contre Lyon. En plus, pour Kola, il faut ajouter la barrière de la langue. Il doit s’habituer au système et à ses partenaires ».