OM: Les probables titulaires face à PAOK

Ce soir, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du PAOK lors du quart de finale retour de Ligue Europa Conférence à 21h. Quelle équipe Jorge Sampaoli pourrait-il aligner face aux Grecs ?



Jorge Sampaoli disposera d’un groupe plutôt affaibli lors du déplacement de ses joueurs sur la pelouse du PAOK Salonique. En effet, Álvaro (mis à l’écart), Balerdi (opéré de l’épaule) et Konrad de la Fuente (blessé) ne seront logiquement pas convoqués par le tacticien argentin pour ce match de jeudi soir. Après avoir reçu un carton jaune lors du match aller, Boubacar Kamara et Cheikh Bamba Dieng seront suspendus. Il en sera de même pour Gerson qui a lui écopé d’un carton rouge en toute fin de rencontre jeudi dernier.

Arkadiusz Milikest toujours absent du groue olympien. Dans les cages, Steve Mandanda débutera la rencontre. Pour pallier les différentes absences, Pape Gueye et Amine Harit pourrait être positionné au milieu de terrain avec Mattéo Guendouzi et Valentin Rongier à leurs côtés pour remplacer Boubacar Kamara et Gerson. En défense, William Saliba, Duje Ćaleta-Car et Luan Peres devraient tous les 3 être titularisés. Enfin en attaque, sauf surprise, Bakambu devrait être titularisé en attaque avec à ses côtés Payet et Ünder.

Bakambu pour remplacer Milik en attaque ?

Mandanda

Saliba Caleta-Car Peres Rongier Gueye

Guendouzi Harit

Under Bakambu Payet

Donner du temps de jeu à Mandanda en vue notamment du match de jeudi — SAMPAOLI

Depuis plusieurs semaines, la rotation à ce poste semblait pourtant actée : Pau Lopez joue les matchs de Ligue 1 et Mandanda conserve un peu de temps de jeu en jouant en Conference League.

Seulement voilà, ce dimanche pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, c’est Mandanda qui était dans les cages marseillaises. En conférence de presse, les journalistes ont demandé à Sampaoli pourquoi il a fait ce choix. Le coach argentin a expliqué qu’il voulait le mettre dans les meilleures conditions pour le match d’aujourd’hui en Grèce.

« La décision de titulariser Steve a été prise de ma responsabilité pour lui donner du temps de jeu en vue notamment du match de jeudi. Pau Lopez n’est pas blessé » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (10/04/22)

Le groupe de l’OM face au PAOK

Gardiens :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Moustier, Mmadi

Milieux :

Rongier, Gueye, Guendouzi, Bertelli, Pitou

Attaquants :

Bakambu, Payet, Under, Benyahia, Harit